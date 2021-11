Can Yaman vive in Italia dall'inizio del 2021. Per la sua permanenza a Roma, l'attore di Istanbul ha scelto un appartamento con affaccio sul Colosseo ma, questa scelta, ha avuto ripercussioni negative nella sua vita privata. In particolar modo, molto spesso, alcuni fan di Can hanno disturbato la privacy del loro beniamino, assediando il condominio e citofonando, anche di notte, all'appartamento di Yaman. Nella giornata di venerdì 12 novembre, Nicoletta Strazzeri, a capo dell'ufficio stampa dell'attore di Istanbul, ha scritto una lettera ai fan del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, chiedendo di fare vivere serenamente la vita all'attore.

Can Yaman assediato dai fan: Nicoletta Strazzeri scrive una lettera ai fan dell'attore

Can Yaman è molto amato nel nostro Paese e, da quando vive nel centro di Roma, il suo appartamento è assediato da alcuni fan che non rispettano la privacy dell'attore di Istanbul. Subendo incursioni anche notturne, Nicoletta Strazzeri, che è a capo dell'ufficio stampa che rappresenta Yaman, ha pubblicato sui social una lettera, in cui si è rivolta alle persone che disturbano Can. In particolar modo, Nicoletta ha dichiarato: ''Carissime, vi scrivo qui da donna a donna. Ho imparato in questi mesi a capire cosa significhi avere stima e affetto sinceri per un attore e tutte voi siete riuscite a stupirmi''.

Nicoletta Strazzeri chiede ai fan di rispettare la privacy di Can Yaman

Nicoletta Strazzeri ha parlato a cuore aperto alle fan di Can Yaman che, sempre più spesso, trascorrerebbero il tempo di fronte alla porta di ingresso dell'appartamento della capitale dell'attore. In particolar modo, l'ufficio stampa del futuro Sandokan ha rivelato che, a differenza di quanto accadeva in precedenza, ossia che le persone rimanessero per strada, di fronte al portone, attualmente la situazione sarebbe cambiata.

In particolar modo, Strazzeri ha rivelato che alcune fan andrebbero sul pianerottolo di Yaman e, nel caso in cui trovassero il portone esterno chiuso, citofonerebbero all'appartamento del loro beniamino, anche di notte.

Can Yaman deve riposare di notte e viene disturbato: le parole di Nicoletta Strazzeri

Al momento, Can Yaman è impegnato con le riprese di Viola come il mare e la mattina si alza molto presto per andare sul set.

Come spiegato da Strazzeri nella sua lettera, l'attore di Istanbul è molto stanco per i ritmi lavorativi a cui è sottoposto e, spesso, la sera deve studiare i copioni e andrebbe a letto presto, anche alle 22. A tal proposito, Nicoletta ha chiesto ai fan del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, di immedesimarsi in lui, quando viene svegliato dal citofono in piena notte. Inoltre, Strazzeri ha dichiarato: ''Queste manifestazioni non significano affetto, ma invadenza''. L'ufficio stampa di Can ha chiesto di rispettare la privacy dell'attore, non andando più a disturbare a casa Yaman. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se le fan ascolteranno le parole di Nicoletta Strazzeri o se l'attore sarà costretto a cambiare abitazione.