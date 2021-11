Anche se mancano ancora un bel po' di mesi all'inizio della fase serale di Amici, sul web già circolano i nomi dei possibili giudici del cast. Pare che Maria De Filippi stia pensando di rivoluzionare completamente la giuria del suo talent-show, puntando su volti nuovi ma anche su ritorni clamorosi. Tra coloro che da marzo potrebbero sostituire gli uscenti Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, al momento spiccano: il prof Garrison, l'attrice Greta Scarano e un big della musica tra Ligabue e Fabrizio Moro.

Indiscrezioni sui nuovi protagonisti di Amici

Maria De Filippi l'ha anticipato qualche settimana fa: il serale della ventunesima edizione di Amici non dovrebbe cominciare prima della prossima primavera, presumibilmente a marzo 2022.

A circa due mesi di distanza dal debutto della stagione attualmente in onda, sul web già circolano le prime voci sul cast della prossima fase del programma, quella che viene trasmessa in prima serata su Canale 5.

Rumor che i siti di Gossip stanno riportando, sostengono che la giuria del serale del talent-show non dovrebbe essere la stessa dell'anno scorso. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, dunque, dovrebbero lasciare il posto a tre new entry, ovvero a tre personaggi famosi che avranno il compito di commentare e votare le esibizioni dei ragazzi in gara.

Primi rumor sui futuri giurati di Amici 21

Qualora la giuria del serale di Amici 21 dovesse essere davvero rivoluzionata, si vocifera che Maria De Filippi voglia mettere su un cast vario, scegliendo le new entry da settori diversi del mondo dello spettacolo e dell'arte.

In rappresentanza del ballo, ad esempio, potrebbe arrivare Garrison Rochelle.

Il coreografo è stato professore del talent-show per tanti anni, ma solo ultimamente è riapparso davanti alle telecamere per giudicare le sfide che i danzatori della scuola sono chiamati ad affrontare (di recente ha dato la vittoria a Guido Domenico e a Serena).

Tra i protagonisti del prossimo prime time di Amici, inoltre, potrebbe esserci anche un'attrice bravissima e particolarmente apprezzata dalla presentatrice: Greta Scarano sarebbe in corsa per prendere il posto che in altre edizioni è stato di Sabrina Ferilli.

Il terzo ed ultimo giurato, invece, dovrebbe essere un cantautore e musicista: i due nomi che stanno circolando a riguardo, sono quelli di Luciano Ligabue e di Fabrizio Moro.

Cambiamenti in arrivo nel prime time di Amici

Il serale della ventunesima edizione di Amici, dovrebbe esordire su Canale 5 all'inizio del 2022, presumibilmente nel mese di marzo. Anche se quest'anno il talent-show è cominciato con largo anticipo rispetto al passato (a metà settembre anziché a novembre), non è previsto che il prime time venga trasmesso subito dopo le festività, ma sempre all'inizio della primavera.

Le prime indiscrezioni che stanno impazzando sul cast, riguardano la giuria che sarà chiamata a votare i talenti in gara.

Il successo che il programma ha ottenuto nella seconda parte del 2021, non garantirebbe la riconferma dei tre giurati, anzi Stefano De Martino si sarebbe già gentilmente rifiutato di bissare l'esperienza in questo ruolo a causa di altri impegni che avrà proprio nel periodo di messa in onda del format di Maria De Filippi.

Anche Stash (leader dei The Kolors) ed Emanuele Filiberto di Savoia dovrebbero lasciare spazio ad altri personaggi nelle puntate che saranno incentrate sulla ricerca del vincitore di Amici 21, quello al quale Giulia Stabile passerà il testimone ad un anno esatto dal suo trionfo davanti al fidanzato Sangiovanni.