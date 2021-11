Tra i protagonisti di Amici 21 vi è sicuramente il coreografo Raimondo Todaro, tra le new entry di questa seguitissima edizione del talent show di Maria De Filippi. Todaro ha tenuto banco nel corso delle prime settimane per la notizia del suo ritorno di fiamma con l'ex moglie Francesca Tocca, tra le ballerine professioniste presenti nel cast della trasmissione Mediaset. Una notizia confermata dai due diretti interessati e, in queste ore, spunta anche un retroscena su una possibile gravidanza in arrivo.

È di nuovo amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca grazie ad Amici 21

Nel dettaglio, dopo voci e rumors legati a questo ritorno di fiamma, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno confermato di essere tornati insieme nel corso di una delle ultime puntate di Amici 21.

Complice la presenza in studio del duo comico Pio e Amedeo, che non hanno perso occasione per mettere alla prova i due ballerini della scuola di Maria De Filippi, ecco che Raimondo e Francesca si sono concessi il primo bacio ufficiale in tv che sancisce la loro reunion.

Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti per la coppia che, qualche anno fa, scelse di dirsi addio dopo che la ballerina aveva perso la testa per uno degli allievi della scuola da Amici.

Il bacio tra Todaro e Tocca nello studio di Amici

Un amore che spinse Francesca Tocca a mettere la parola fine al suo matrimonio con Todaro, anche se i due non si sono mai persi di vista, complice il fatto che sono genitori di una meravigliosa bambina che allieta le loro vite.

In queste ultime ore, sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, sono state pubblicate le prime nuove foto di Raimondo e Francesca che sono stati beccati in giro insieme.

Scatti che testimoniano ancora una volta la scelta della coppia di ballerini presenti nel cast di Amici 21 di riprendere in mano le redini del loro rapporto e riprovarci nuovamente dopo le incomprensioni che hanno vissuto in precedenza.

Il retroscena sulla coppia Francesca Tocca - Raimondo Todaro: si parla di secondo figlio

Tuttavia, la rivista si lascia andare anche ad un nuovo retroscena sulla coppia, ipotizzando che per i due potrebbe arrivare al più presto un secondo bebè.

"Todaro e la ex moglie: prime foto dopo il ritorno di fiamma e già si parla di cicogna bis!", scrive la rivista in copertina, ipotizzando quindi il fatto che i due potrebbero diventare nuovamente genitori.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Dopo questo fatidico ritorno di fiamma dovuto anche grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Raimondo e la sua amata Francesca stanno pensando davvero di allargare la famiglia e di donare un fratellino/sorellina alla loro bambina? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.