Giulia Stabile si conferma un esempio per i suoi coetanei e non solo: la vincitrice di Amici 20 è tornata sul suo profilo Instagram per lanciare un nuovo messaggio di inclusività e tenacia.

La danzatrice romana recentemente sempre su Instagram aveva messo in luce un aspetto inedito della sua personalità, ossia la sensualità e la femminilità.

Ogni aspetto di sé che la giovane decide di condividere con i suoi follower concorre a lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti: non bisogna mai rinunciare ai propri sogni.

La ballerina ha superato le sue fragilità

Fin dal suo percorso ad Amici 20, Giulia ha sempre messo davanti a ogni cosa il duro lavoro: solo attraverso il sacrificio si possono superare i propri limiti e si possono raggiungere i propri sogni. E in effetti la danzatrice, in occasione del suo debutto da professionista nel talent che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, ha mostrato ai suoi fan che ai provini aveva manifestato il desiderio di poter entrare a far parte del team di ballerini della scuola di Maria De Filippi. Oggi il sogno di Stabile è realtà, ma non sono state poche le difficoltà che ha dovuto affrontare.

In primis, Giulia ha dovuto combattere contro dei bulli che in passato le avevano fatto maturare una serie di insicurezze.

Ma a giudicare dal percorso professionale e personale della danzatrice di certo il periodo buio può dirsi superato. Oggi la giovane romana è seguita sui social non solo per la sua arte ma anche per i messaggi che lancia, che mostrano le consapevolezze da lei maturate.

Il messaggio di Giulia

'Non dimenticatevi di brillare sempre oltre i pregiudizi e le insicurezze', ha scritto Giulia sul suo profilo Instagram mostrando orgogliosamente il suo sorriso.

Fa parte del passato la paura della diciannovenne di mostrare i suoi denti, per i quali veniva presa in giro nel passato. Ogni debolezza ad oggi è superata e adesso la romana si pone come esempio anche per coloro i quali stanno affrontando la cattiveria gratuita degli haters. L'aiuto di Sangiovanni è stato fondamentale nel percorso di Giulia.

I due fidanzati hanno spesso sostenuto di essersi fatti del bene a vicenda. Se Sangiovanni ha aiutato Giulia a non nascondere nessun aspetto della sua personalità ma piuttosto a valorizzarlo, allo stesso tempo Giulia ha mostrato al cantautore come vivere il suo lato 'da bambino' prendendo la vita con leggerezza. Insomma, pare proprio che in un anno per la danzatrice sia cambiato tutto, ma seppure la sua carriera e vita amorosa siano decollate, la danzatrice è riuscita a mantenere la propria genuinità che l'ha subito fatta amare dal pubblico.