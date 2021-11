Grande attesa, anche quest'anno, per il serale di Amici 21, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che anche nel 2022 avrà la sua versione in prime time. Il talent show, quasi sicuramente, tornerà a occupare la fascia del sabato sera dopo il boom di ascolti e il grande successo dello scorso anno, dove gli ascolti hanno sfondato il muro dei sei milioni di spettatori fissi in prime time, con picchi del 30% di share. Chi ci sarà nel cast del serale? I primi retroscena rivelano che la presenza di Stefano De Martino sarebbe a rischio.

I primi retroscena sul serale di Amici 21

Nel dettaglio, i primi retroscena sul serale di Amici 21 rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda in primavera nel prime time di Canale 5.

Quasi sicuramente, infatti, il programma prenderà il via al termine di C'è posta per te che debutterà il prossimo gennaio e occuperà per dieci settimane la prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Al termine del people show, ci sarà spazio per il ritorno di Amici 21 nel prestigioso prime time di Canale 5 con la messa in onda della fase serale che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione, che riceverà la coppa dalla vincitrice in carica Giulia Stabile, entrata a far parte del cast di professionisti della scuola di Maria De Filippi.

Ma chi ci sarà nel cast di Amici 21? I primi retroscena sul serale non mancano e, rispetto allo scorso anno, potrebbe essere a rischio la presenza del ballerino Stefano De Martino.

Stefano De Martino a rischio nel serale di Amici 21

Nel 2022, infatti, De Martino sarà impegnato su Rai 2 con la conduzione di nuovi programmi che lo vedranno protagonista assoluto.

Di conseguenza, il suo ritorno nella giuria del talent show di Maria De Filippi sarebbe a rischio e potrebbe essere sostituito da una new entry.

Tra i nomi che circolano vi è quello del coreografo Garrison, che in passato è stato uno dei prof della scuola per svariate edizioni di successo.

E poi ancora tra i nomi che circolano in queste ore legati al cast del prossimo serale di Amici 21, spicca anche quello di Luciano Ligabue: la rockstar italiano potrebbe essere uno dei nuovi acquisti del programma di successo di Canale 5.

Giorgia avrebbe detto 'no' al serale di Amici 21

Tra i nomi circolati in queste ore spicca anche quello dell'attrice Greta Scarano, protagonista di svariate fiction di successo in onda sulle reti Rai e Mediaset.

Occhi puntati anche su Giorgia: si vocifera che la cantante avrebbe rifiutato la proposta di Maria De Filippi di entrare a far parte del cast della ventunesima edizione del serale di Amici. Il motivo? Sarebbe impegnata con il tour.