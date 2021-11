Sta facendo discutere il rapporto tra Ida e Diego a Uomini e Donne. Nelle puntate andate in onda la settimana scorsa, i due hanno raccontato di stare molto bene insieme, di avere sintonia e di divertirsi molto. Come raramente accade, i telespettatori hanno visto una Ida più 'leggera', divertita e rilassata. Tutto faceva presagire il lieto fine, tanto che la coppia era pronta a uscire dal programma di Maria De Filippi, salvo poi ripensarci all'ultimo minuto. Cosa è accaduto dopo? Le conseguenze sono state decisamente inaspettate, come rivelato dalle anticipazioni dell'ultima registrazione del trono over.

Uomini e Donne, anticipazioni nuova registrazione

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne arrivano dalle ''talpe'' de Il Vicolo delle news. Stavolta, pare sia successo un putiferio in studio, tanto che i telespettatori non vedranno alcune scene.

Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Ida Platano e Diego Tavani per sapere a che punto fosse la loro complicata situazione.

Tutto sembrava filare liscio, tanto che Ida e Diego erano pronti a uscire insieme da Uomini e donne per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Inaspettatamente, i due hanno fatto marcia indietro, facendo scoppiare una bufera sui social e finendo al centro delle critiche.

Il dopo puntata di Ida e Diego a Uomini e Donne

Cosa è successo dopo il rifiuto di uscire dalla trasmissione di Ida e Diego? In studio e dietro le quinte è accaduto di tutto.

Dopo il rifiuto di Ida, Diego è scoppiato a piangere. Ida, dal canto suo, si è mostrata dispiaciuta per quanto successo. C'è stato anche un tentativo di recupero in extremis, finito anche abbastanza bene.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Diego ha raccontato di essere deluso dal comportamento di Ida, che non ha risposto ai suoi messaggi e alle sue chiamate. A quel punto ecco che interviene Armando, pronto a dare del bugiardo a Diego. Poco dopo, l'inferno.

Uomini e Donne, le scene tagliate dalla registrazione

Di lì a poco, è successo di tutto.

Tina si sarebbe scagliata contro Diego, apostrofandolo con dei termini molto offensivi. Visti i toni, Diego avrebbe chiesto a Maria De Filippi di poter tagliare quelle scene, preoccupato dalla reazione di suo figlio.

Ida intanto continua a dichiarare di essere stanca di non trovare un uomo adatto a lei e che per tale ragione ha intenzione di lasciare il programma. Diego dovrebbe fare lo stesso, in quanto si è dichiarato innamorato di lei e dunque non avrebbe senso rimanere nel parterre di Uomini e Donne.

Ne segue un altro acceso litigio, con Maria De Filippi impegnata a placare gli animi.