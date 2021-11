Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso elle Signore. Una nuova puntata andrà in onda martedì 9 novembre 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno le sorprese. Pur di scoprire il rapporto che aveva il padre con i Guarnieri, Flora deciderà di raggiungere Cosimo a Parigi. Dopo aver annunciato la sua partenza, Adelaide entrerà in uno stato di agitazione senza precedenti. La contessa temerà che il marito di Gabriella possa rivelare alla stilista informazioni importantissime. Nel frattempo Don Saverio spronerà il signor Amato a raccontare alla moglie della presenza di Petra nella sua vita.

Intanto Agnese troverà come sempre consolazione in Armando. Al grande magazzino invece, Irene mette in atto la sua strategia per boicottare Gemma Zanatta. Cipriani vorrà a tutti i costi proteggere la signorina Colombo dal perfido carattere della nuova commessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Don Saverio sprona Giuseppe Amato

Nel corso della quarantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 9 novembre, al grande magazzino si respirerà aria di vendetta. Pur di difendere la sua migliore amica e coinquilina, Irene deciderà di boicottare Gemma. La Venere bionda cercherà in tutti i modi di proteggere la signorina Colombo dalle grinfie della sua sorellastra. Essendo una ragazza molto generosa e altruista, Stefania non approverà la strategia attuata da Irene.

Nel frattempo Don Saverio continuerà a perseguitare Giuseppe, con lo scopo di convincerlo a rivelare ad Agnese dell'esistenza di Petra. Tuttavia il magazziniere non cederà alla tentazione e continuerà a nascondere questo importante segreto alla sua famiglia.

Spoiler Il Paradiso 6, Flora parte per Parigi

Durante il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 9 novembre, Flora continuerà ad indagare sul passato dei Guarnieri.

Lo scopo della giovane stilista sarà quello di apprendere più informazioni possibili sul rapporto che il padre aveva con Adelaide ed Umberto. Dopo aver letto l'articolo all'interno dell'album di Gabriella, la figlia di Achille si metterà in contatto con Cosimo Bergamini e annuncerà la sua imminente partenza per Parigi. Tuttavia quando lo scoprirà Adelaide, inizierà seriamente a preoccuparsi.

Grazie al marito di Gabriella, Flora potrebbe apprendere da un momento all'altro il vero motivo della morte del padre. Delusa e amareggiata dal comportamento di Giuseppe, Agnese starà male per la sua crisi matrimoniale. A confortare la donna sarà come sempre Armando: il capo magazziniere cercherà in tutti i modi di sostenere la sarta.