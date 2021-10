Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e, questa domenica 31 ottobre, andrà in onda la settima puntata del pomeridiano su Canale 5. Le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi rivelano che i colpi di scena non mancheranno e per gli allievi rimasti in gara, sarà il momento di affrontare delle nuove sfide. Tra queste, quella di Mattia, messo a rischio eliminazione dal prof Todaro. Questa settimana, inoltre, è stata stilata anche la classifica del più bello della scuola: a votare è stato il pubblico presente in studio.

Mattia finisce a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 21 del 31 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21 in programma il 31 ottobre su Canale 5, rivelano che il ballerino Mattia verrà messo in sfida dal prof Raimondo Todaro.

Una scelta del tutto inaspettata, dovuta al fatto che il ballerino è risultato ultimo nella classifica che è stata stilata nel corso della puntata da Anbeta e Emanuel Lo.

Il ballerino, quindi, si è ritrovato a rischio eliminazione dal cast del talent show per volere del prof Todaro ma, alla fine, è riuscito ad avere la meglio.

Mattia, infatti, è riuscito a ottenere il consenso positivo della giuria e di conseguenza potrà proseguire il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Carola non si esibisce nella settima puntata di Amici

Per le altre sfide che erano in programma in questa settimana puntata di Amici, tra cui quella di Christian e quella di Diego, entrambi i due ballerini sono riusciti ad avere la meglio e quindi non sono stati eliminati dalla trasmissione Mediaset.

Tra gli ospiti di questa settima puntata del talent show, il cantautore Nek che ha chiesto ai cantanti in gara di esibirsi cantando cosa fosse per loro l'amore.

Occhi puntati anche su Carola che, questa settimana, non si è esibita nel corso dell'appuntamento pomeridiano in onda su Canale 5. Al momento, però, non si hanno ulteriori indizi sul perché non si sia esibita nel corso della settima puntata che sarà trasmessa questa domenica pomeriggio a partire dalle 14:00.

La classifica del più bello: anticipazioni Amici 21 del 31 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni di questa settima puntata di Amici 21, rivelano che ci sarà spazio anche per la classifica del più bello della scuola.

A decretare il nome del vincitore ci ha pensato il pubblico che questa settimana ha partecipato alla registrazione del talent show di Maria De Filippi.

Primo posto per il ballerino Mattia che ha "battuto" la concorrenza. Seconda posizione per Alex seguito in terza posizione dal cantante LDA, figlio di Gigi D'Alessio.

Tra le novità anche l'arrivo di una nuova cantante: si chiama Sissy e in passato ha partecipato alle audizioni di X Factor.