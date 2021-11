Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e le anticipazioni della nuova registrazione in onda domenica 14 novembre su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Per gli allievi che sono rimasti nella scuola di Maria De Filippi è tempo di sfide, come quella cui è stato chiamato a sottoporsi il giovane Lda. Occhi puntati anche su Serena che, questa settimana, non ha potuto esibirsi in studio.

Infortunio per Serena: spoiler Amici 21 nona puntata del 14 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nona puntata di Amici 21 in onda domenica prossima su Canale 5, rivelano che Serena è stata al centro dell'attenzione perché non ha potuto esibirsi.

La ballerina, infatti, questa settimana è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio che le ha reso impossibile esercitarsi durante la settimana e di conseguenza esibirsi durante la registrazione di questa nuova puntata del pomeridiano.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della nona puntata di Amici 21, c'è stato spazio anche per un nuovo momento "dimmi la verità" e questa volta uno dei bigliettini anonimi riguardava proprio Serena, protagonista del flirt nato nella scuola con il cantante Albe.

Serena scopre di avere un ammiratore segreto

Ebbene, gli spoiler di questa nuova registrazione rivelano che Serena ha scoperto l'esistenza di un corteggiatore segreto presente nella scuola, il quale ha ammesso che ci avrebbe provato con lei se solo non lo avesse fatto prima Albe.

Chi è questo allievo che, seppur un maniera misteriosa e segreta, ha scelto di dichiararsi alla giovane ballerina di questa ventunesima edizione? La verità, forse, verrà fuori nel corso delle prossime settimane.

E poi ancora gli spoiler di questa nona puntata di Amici 21, rivelano che c'è stato spazio anche per due nuove sfide.

La prima è quella che ha visto protagonista il giovane Luca D'Alessio, in arte Lda, messo nuovamente alla berlina dalla prof Anna Pettinelli.

Le sfide di Guido e Luca D'Alessio: anticipazioni Amici 21 nona puntata

Alla fine, però, anche questa settimana il figlio di Gigi D'Alessio è riuscito ad avere al meglio e si è imposto sul suo avversario, riuscendo ad accedere alla prossima puntata della trasmissione Mediaset.

Occhi puntati anche sulla sfida di Guido, il ballerino che in settimana ha messo in discussione il meccanismo del talent show di Maria De Filippi. Anche in questo caso, Guido è riuscito ad avere la meglio e quindi potrà proseguire il suo percorso nella scuola di Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, il parterre di ospiti di questa nona puntata di Amici 21, c'è stato l'attesissimo e graditissimo ritorno in studio di Aka7even, uno dei cantanti rivelazione dello scorso anno, allievo della prof Anna Pettinelli.