Nella giornata di mercoledì 10 novembre è stata registrata la nona puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 14. Nel corso delle riprese ci sono state alcune sfide ed esibizioni. Ale è stata eliminata ed ha dovuto abbandonare la scuola, mentre Lda e Guido, che avevano ricevuto la busta rossa da Anna Pettinelli e Peparini, hanno vinto. Nella nuova registrazione sono stati ospiti in studio J-Ax, che ha fatto la classifica dei cantanti, e l'ex allievo Aka 7even. Inoltre non sono mancate le esibizioni dei ballerini e dei cantanti e in studio è ritornato il gioco dei palloncini contenenti dei messaggi segreti.

Amici, puntata del 14/11: Ale eliminata dalla scuola, Guido vince la sfida

Nelle nuove riprese di Amici un'alunna ha dovuto lasciare la scuola. Infatti Ale non è riuscita a vincere ed ha dovuto abbandonare la sua corsa verso il serale. Al contrario Guido, che durante la settimana aveva ricevuto la busta rossa da parte dell'insegnante Peparini, ha affrontato una sfida di ballo ed è riuscito a mantenere il suo banco nel programma di Canale 5.

Amici, anticipazioni prossima puntata: Lda vince la sfida

Nella registrazione della nona puntata di Amici, Lda ha vinto nuovamente la sfida. Infatti l'allievo del talent di Maria De Filippi aveva ricevuto durante la settimana la busta rossa da parte di Anna Pettinelli che, ritenendo banali i pezzi scritti dal cantautore, voleva metterlo ancora una volta alla prova con un nuovo sfidante.

Durante le riprese di mercoledì 10 novembre Luca D'Alessio ha vinto e di conseguenza è riuscito a mantenere il suo posto nella scuola.

Amici, nona puntata: ospiti in studio Aka 7even e J-Ax

Nel corso della puntata di Amici, che andrà in onda su Canale domenica 14 novembre, ci sono stati due ospiti in studio. J-Ax è stato il giudice delle esibizioni degli allievi di canto, stilando una classifica in cui agli ultimi tre posti sono risultati Simone, Tommaso e Alex.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre al cantante di "Ostia Lido" è tornato nel talent di Maria De Filippi un volto noto del programma: Aka 7even. Nel corso delle riprese, inoltre, è ritornato il gioco dei palloncini contenenti i messaggi segreti e due di quelli scoppiati erano rivolti a Giulia Pauselli. In uno dei messaggi uno degli alunni ha scritto: ''Hai dei bei dorsali''.

Per quanto riguarda le esibizioni, Carola e Mattia hanno fatto un passo a due e ci sono state discussioni fra Raimondo Todaro che ha criticato l'esecuzione della ballerina, mentre Alessandra Celentano ha fatto togliere le collane all'allievo.