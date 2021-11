Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Amici 21 e questa settimana ci sono state le riprese della nona puntata, che sarà trasmessa domenica 14 novembre in tv. I numerosi spettatori che hanno avuto modo di assistere allo show di Canale 5, hanno svelato anche dei retroscena su quanto è accaduto e in tantissimi hanno notato una certa complicità e un feeling sospetto tra Carola e Luigi.

Carola e Luigi complici: retroscena Amici 21 del 14 novembre

Nel dettaglio, i due allievi di Amici si sono già avvicinati nel corso delle ultime settimane ma fino a questo momento hanno preferito non impegnarsi in una relazione, concentrandosi solo sul loro percorso nella scuola.

Eppure, i telespettatori del talent show, hanno notato che nel corso della nona registrazione, Carola e Luigi sono apparsi sempre più complici.

Lei, mentre stava bevendo dell'acqua rischiando di strozzarsi, è stata soccorsa proprio da Luigi e insieme si sono messi a ridere per quanto accaduto.

Sguardi sospetti tra Carola e Luigi

Successivamente Luigi ha aiutato la ballerina a togliere la gonna post esibizione e, anche in questo caso, i fan del talent show hanno notato degli "sguardi sospetti" da parte di Carola nei confronti del cantante.

In attesa di scoprire come si evolverà questo rapporto tra Carola e Luigi all'interno della scuola di Amici 21 e se tra i due allievi sboccerà e trionferà l'amore, la situazione è completamente diversa per la coppia composta da Albe e Serena, che sono sempre più complici.

È vero amore tra Serena e Albe: retroscena nona puntata Amici 21

Sempre secondo ai retroscena della nona puntata di Amici 21 in onda questa domenica pomeriggio, tra i due allievi ormai è amore a tutti gli effetti e non nascondono più il loro reciproco sentimento e interesse neppure durante le riprese delle puntate pomeridiane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan del talent show, infatti, hanno notato che durante i momenti delle pubblicità di questa nona registrazione, i due si sono scambiati dei teneri baci e anche nel momento in cui hanno abbandonato lo studio per tornare in casetta, lo hanno fatto tenendosi la mano come una coppia a tutti gli effetti.

Intanto, però, questa puntata di Amici che andrà in onda il 14 novembre non sarà per niente facile per Serena, la quale a causa di un infortunio non ha potuto esibirsi in studio.

Luca D'Alessio accusato di essere falso: colpo di scena ad Amici 21

Occhi puntati anche su Luca D'Alessio. Il giovane cantante è riuscito a vincere l'ennesima sfida che era stata richiesta dalla prof Anna Pettinelli ma è stato protagonista anche dello spazio "dimmi la verità".

Qualcuno, infatti, ha puntato il dito contro Lda dandogli del "falso". Il biglittino è stato letto da Maria De Filippi nel corso della puntata ma in forma anonima e quindi, al momento, non si sa chi è l'allievo di questa ventunesima edizione del talent show, che non sopporta il giovane figlio di Gigi D'Alessio.