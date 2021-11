Oggi, mercoledì 3 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 7 novembre.

Nel corso dell'ottavo speciale della ventunesima edizione del talent-show, si preannunciano sfide tra titolari e aspiranti allievi, prese di posizione da parte degli insegnanti, gare interne ed esibizioni di canto e ballo davanti alla commissione. Tra gli alunni che si sono confrontati con talenti esterni, spiccano la danzatrice Serena e il cantante Luca D'Alessio, in arte LDA.

Aggiornamenti sulle nuove riprese di Amici

Prosegue il percorso dei ragazzi di Amici 21: mercoledì 3 novembre è stato registrato lo speciale che sarà trasmesso in televisione domenica pomeriggio, nella consueta fascia oraria dalle 14 alle 16:30.

Tra le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi, spiccano quelle riguardanti le sfide che i talenti della classe hanno sostenuto per cercare di rimanere nel cast.

LDA è stato messo in discussione da Anna Pettinelli durante la settimana: la professoressa considera un po' antico e quasi banale il cantautore del team Zerbi, per questo ha deciso di proporre un "faccia a faccia" con un aspirante allievo. Questo confronto è terminato con la vittoria del figlio di Gigi D'Alessio, che anche oggi ha potuto contare su brani inediti per convincere il giudice esterno a confermarlo nella scuola.

Nei giorni scorsi, comunque, il napoletano ha vissuto momenti di grande sconforto, soprattutto dopo aver letto le parole poco carine che l'insegnante gli ha rivolto.

Continua la corsa verso il serale di Amici

Tra gli allievi che hanno sostenuto una sfida c'è anche Serena: la ragazza è stata messa in discussione da Alessandra Celentano, che da sempre la considera una ballerina poco adatta soprattutto a livello fisico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane, però, oggi è riuscita a battere la sua sfidante e ha ripreso possesso della sua maglia da titolare di Amici 21.

Anche Guido Domenico è stato messo in dubbio dal docente Raimondo Todaro, che non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente l'alunno di danza classica, specialmente per come interpreta le varie coreografie che gli vengono assegnate per le varie puntate.

Poi i ragazzi della classe, come al solito, si sono esibiti davanti alla commissione per dimostrare i progressi fatti durante la settimana: esattamente come è accaduto sette giorni fa, neppure nella registrazione del 3 novembre ci sono state eliminazioni o felpe sospese.

Prova inediti per i cantanti di Amici

La gara che i cantanti hanno dovuto sostenere nel corso della puntata che andrà in onda il 7 novembre, riguardava i brani inediti che da settimane propongono ai telespettatori.

Ad ascoltare e valutare i brani dei ragazzi di quest'anno, è stata Loredana Bertè. L'ex giudice di molti serali di Amici, dunque, ha premiato Luigi con un bel 10, mentre ha messo Nicol all'ultimo posto della sua personale classifica.

Nel corso della registrazione odierna, poi, c'è stato anche tempo per momenti divertenti come quando è stato trasmesso un video in cui LDA, Sissi e Dario si dicevano certi del fatto di aver appena visto un ufo nel giardino della casetta dove vivono da quasi due mesi.

Per quanto riguarda gli ospiti, a Loredana Bertè che ha cantato il suo nuovo singolo, si aggiunge anche Roberto Saviano, scrittore apprezzato da Maria De Filippi.

La conduttrice ha anche chiesto agli allievi di scrivere su dei bigliettini alcune "verità": una di queste riguardava il ballerino di latino-americano Mattia, che ha confessato davanti a tutti di avere un interesse per la professionista Giulia Stabile, fidanzatissima con Sangiovanni.