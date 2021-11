Tempo di rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Una vita previste nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato provenienti dalla Spagna raccontano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) verrà arrestata dalle guardie civili dopo aver raccontato la verità sulla morte di Marcia Sampaio.

Una vita spoiler: Genoveva e Felipe vengono rapiti da Santiago

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in programma a breve in Italia annunciano che Genoveva pagherà per i crimini commessi contro i vicini di Acacias.

Tutto inizierà con precisione quando nel vecchio quartiere farà ritorno Santiago, intenzionato a scoprire tutta la verità sulla morte di Marcia.

Becerra, infatti, avrà intenzione di far confessare a Genoveva il suo coinvolgimento nel decesso dell'amata Marcia.

Intanto la darklady, ignara di tutto, tornerà nelle grazie di Felipe, approfittando della sua amnesia in seguito all'avvelenamento da parte di Laura. In seguito, la Salmeron convincerà l'avvocato a recarsi in uno stabilimento termale per concedersi una pausa dallo stress subito, se non accadesse il colpo di scena. La darklady e suo marito verranno rapiti da Santiago durante il tragitto a destinazione.

La darklady confessa di aver ucciso Marcia

Nelle prossime puntate di Una vita Genoveva apparirà terrorizzata, mentre Felipe la rassicurerà che la porterà prima o poi via di lì. Qui, l'avvocato verrà sottoposto a delle terribili torture, mentre lei ascolterà impotente in un'altra stanza.

Santiago, infatti, sarà certo che la Salmeron confessi l'omicidio di Marcia pur di salvare il marito.

Intanto, la darklady cercherà di comprare gli altri rapitori con del denaro per fermare questo rapimento. Purtroppo Becerra e i due personaggi incappucciati non avranno nessuna intenzione di arrendersi nemmeno davanti alle suppliche della Salmeron.

Ed ecco che quest'ultima confesserà di aver ucciso la Sampaio distrutta dalle sofferenze dell'Alvarez Hermoso.

La Salmeron finisce in carcere, Felipe disgustato

Santiago apparirà felice dopo essere riuscito ad ottenere la confessione da parte di Genoveva, che scoprirà l'identità degli altri due complici ovvero Mendez e Laura.

Appresa la verità, Felipe si renderà irreperibile, mentre la darklady cercherà di dare le sue giustificazioni urlando e piangendo.

Purtroppo l'Alvarez Hermoso apparirà disgustato, tanto da ignorare le sue suppliche.

Per tale motivo, la Salmeron finirà in carcere per il crimine commesso. Nonostante questo, le cose per l'avvocato non saranno alquanto positive visto che sua moglie dimostrerà di avere un asso nella manica per uscire dalla galera.