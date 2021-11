Domani, mercoledì 24 novembre, sarà registrata l'undicesima puntata di Amici 21, quella che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 28. Gli attenti fan del talent-show, dunque, attendono di conoscere gli esiti delle sfide di Andrea e Simone, la classifica del giorno sulle esibizioni dei cantanti e gli eventuali ospiti presenti in studio. Nel daytime che è stato trasmesso oggi, LDA ha saputo che questa settimana non dovrà confrontarsi con un aspirante allievo: Anna Pettinelli, infatti, ha cambiato valutazione e ha "graziato" il giovane del team Zerbi.

Spoiler sul prossimo appuntamento con Amici

Tra circa 24 ore, e più precisamente nel tardo pomeriggio del 24 novembre, sul web cominceranno a circolare le anticipazioni dettagliate della puntata di Amici che sarà registrata poche ore prima, l'undicesima della ventunesima edizione.

Tra le tante cose che accadranno in studio, spiccano sicuramente le sfide che i ragazzi affronteranno per cercare di rimanere nella scuola.

Alla luce di ciò che è andato in onda su Canale 5 martedì 23, sono due gli allievi che si confronteranno con talenti esterni per punizione oppure per essersi classificati agli ultimi posti di recenti classifiche.

Simone è in attesa di misurarsi con il suo sfidante da oltre una settimana, ma il prof Rudy Zerbi gli ha anticipato che anche se dovesse vincere, potrebbe essere sospeso per il suo scarso rendimento.

Il futuro del giovane cantante nel cast del programma, dunque, è tutt'altro che roseo.

Il dietrofront della severa insegnante di Amici

Il daytime di Amici del 23 novembre, è stato quasi interamente dedicato ad LDA e alla sfida che avrebbe dovuto affrontare domenica prossima per essersi piazzato al penultimo posto della classifica della puntata precedente.

Dopo aver visto il ragazzo disperarsi in casetta, Anna Pettinelli ha deciso di fargli arrivare una lettera con la quale ha provato a motivare per l'ennesima volta lo "zero" che gli ha dato: l'insegnante ha ribadito che quel voto era per Rudy, che a suo parere ha aiutato troppo l'allievo nel compito che gli era stato assegnato in settimana.

Dopo averci riflettuto a lungo, la professoressa di canto ha scelto di cambiare valutazione: la performance di Luca del decimo speciale, secondo lei era da 4 (l'ha definito stonato e con una scrittura poco originale).

Questo nuovo voto ha permesso al figlio di Gigi D'Alessio di risalire la classifica e di risparmiarsi il confronto con un talento esterno nella registrazione di domani.

Elena possibile new entry nella classe di Amici

Oltre a Simone che è a rischio eliminazione da oltre una settimana, l'unico cantante che affronterà una sfida nel corso dello speciale di Amici che sarà registrato il 24 novembre, è Andrea. Il talento del team Pettinelli si è classificato ultimo nella gara della scorsa puntata e domani potrebbe vedersela con una sfidante molto brava.

Rudy Zerbi, infatti, ha chiesto alla produzione di far restare la ragazza che Tommaso è riuscito a battere, la giovane Elena Manuele (che in questi giorni è anche al centro del Gossip per una conoscenza pregressa con LDA e per uno scambio di "mi piace" e di commenti sui social network sia con il figlio di Gigi D'Alessio che con Alex).

Il professore di canto della commissione, ritiene che la ragazza abbia talento e che per questo meriti un'altra possibilità di entrare a far parte della classe 2021/2022 del programma di Maria De Filippi.

Tra poche ore si saprà se la sfida del giorno vedrà Andrea contro Elena e soprattutto se quest'ultima riuscirà a diventare una titolare della scuola al secondo tentativo nel giro di una settimana.