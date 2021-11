Nelle scorse ore l'ormai ex fidanzato di Sissi, cantante di Amici 21, ha dichiarato che la sua relazione con Silvia Cesana (nome all'anagrafe dell'alunna) si è chiusa.

Dalle parole scritte dal giovane emerge che la decisione sia arrivata da lei e che lui è rimasto molto deluso. Ma quella che era solo una deduzione è poi diventata una certezza quando il ragazzo rispondendo ad un post che parlava della questione ha scritto di essere stato lasciato via telefono. Inoltre, secondo lui, la verità è che Sissi sia interessata ad un altro ragazzo.

Sissi ha lasciato l'ex con una chiamata

All'interno della scuola di Amici le storie d'amore tra i talenti ci sono sempre state ma negli ultimi due anni, vista la necessità di isolare i giovani per via della pandemia, la convivenza all'interno della casetta ha accentuato l'aspetto relazionale. Nelle ultime ore ad attirare l'attenzione dei fan del programma di Maria De Filippi è Sissi, una delle ultime cantanti entrate all'interno della scuola. Più precisamente ad alzare un polverone è stato l'ormai ex fidanzato della giovane, dichiarando la rottura con termini abbastanza duri e poi aggiungendo un paio di particolari che non sono passati inosservati.

'Ve lo do io il Gossip', ha esordito il ragazzo rispondendo a un post relativo alla sua chiusura con Sissi.

"Mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse", ha poi proseguito il giovane, che evidentemente è rimasto turbato da tutta la questione.

'La verità è che semplicemente le piace quello', ha proseguito, alimentando così le voci che volevano Sissi vicina a un compagno, anche se il nome che è emerge in queste ore dai commenti degli utenti del web non è solo uno ma due, ossia Dario e Alex.

Resta da capire se sia vero l'interesse per un altro allievo

L'ex di Sissi non si aspettava sicuramente di essere lasciato in questo modo, resta da capire se sia vero che la cantante di Amici 21 abbia effettivamente sviluppato un interesse per un altro compagno e se questo interesse sia a sua volta ricambiato. Tanti i punti di domanda mentre circola il "toto-nomi".

La vicinanza con Dario Schirone era stato già notata da alcuni telespettatori, ma anche alcuni movimenti particolari di Alex sul web hanno fatto sorgere qualche punto di domanda sul cantante. Secondo quanto affermano alcuni utenti, Alex avrebbe tolto il "segui" a Sissi e anche il like ad alcuni post. Gelosia o voglia di nascondere un nascente interesse? Chissà che nelle prossime ore non arrivino commenti ulteriori da parte dei diretti interessati.