Non manca molto all'inizio del nuovo anno e su Mediaset ci saranno molte novità nel palinsesto. A rendere noti i cambiamenti che avverranno nel primo trimestre del 2022 è stata Publitalia: nel dettaglio uno dei programmi che subirà cambi di programmazione sarà il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, andrà in onda il lunedì e il giovedì, quindi non più nella serata del venerdì. Essa invece verrà dedicata alle fiction, come "Fosca" con Vanessa Incontrada, "Più forte del destino" e anche "Viola come il mare" con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Grande Fratello Vip: cambio programmazione 2022

Le novità del 2022 riguarderanno da vicino il Grande Fratello Vip: da gennaio il reality show di Canale 5 non verrà più trasmesso il venerdì sera, ma le serate dedicate saranno quelle del lunedì e del giovedì. Il venerdì sera televisivo, infatti, sarà destinato alle serie televisive, come la tanto attesa "Viola come il mare", con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Per quanto riguarda, invece, gli altri programmi Mediaset: la nuova edizione di C'è posta per te prenderà il via sabato 8 gennaio e sarà condotta, come sempre, da Maria de Filippi. Al termine di C'è posta per te, poi avrà inizio il serale della ventunesima edizione di Amici.

Tornano 'Avanti un altro' e 'Lo show dei record'

Con l'inizio del nuovo anno tornerà anche Paolo Bonolis con Avanti un altro: il game show in onda su Canale 5 dal 5 settembre 2011, manterrà il suo appuntamento quotidiano delle ore 18:50 e andrà in onda anche la domenica sera. Inoltre, tornerà anche Lo show dei record condotto da Gerry Scotti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non ci sono ancora conferme, invece, sul programma Felicissima sera di Pio e Amedeo: si ipotizza che il varietà televisivo italiano non verrà trasmesso prima di marzo 2022. Il resto del palinsesto televisivo Mediaset del nuovo anno sarà dedicato al cinema e anche al calcio (con la Supercoppa Italiana a gennaio e poi in seguito con la Champions League e la Coppa Italia)

Viola come il mare è una delle fiction più attese del 2022

Una delle fiction più attese del 2022 è Viola come il mare, complice anche il fatto che il protagonista sarà Can Yaman, diventato uno degli attori più richiesti in Italia negli ultimi tempi.

Al fianco dell'attore turco ci sarà Francesca Chillemi e Simona Cavallari: la nuova serie light crime, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rti, parla di una giornalista televisiva di nome Viola, la quale soffre di un disturbo della percezione e di una malattia degenerativa. La giovane Viola scoprirà molto presto di avere un talento speciale per l'investigazione e farà la conoscenza di Francesco, un poliziotto con il quale instaurerà sin da subito un bel rapporto, soprannominandolo "Zelig".