Nella giornata di mercoledì 24 novembre si sono svolte le registrazioni della nuova puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 novembre. Nel corso delle riprese si è svolta la sfida fra Andrea ed Elena. Purtroppo, per il cantante non c'é stanto niente da fare, infatti Andrea ha perso la sfida e ha dovuto lasciare il banco allla nuova allieva. Anche Simone è stato eliminato e ha terminato la sua corsa verso il serale. Inoltre, nell'undicesima puntata non sono mancate le esibizioni degli alunni. Giulia Michelini è stata una delle ospiti in studio ed ha fatto la classifica dei cantanti.

Amici, puntata del 28 novembre: Andrea e Simone sono eliminati, Elena nuova allieva

Nel corso della puntata di Amici, andata in onda domenica 21 novembre, Andrea si è esibito con una canzone di Claudio Baglioni. L'alunno, però, non si è ricordato le parole del testo ed ha dovuto interrompere più volte la performance. In quell'occasione, l'emozione aveva giocato un brutto scherzo all'alunno del talent di Maria De Filippi e Rudy Zerbi aveva assegnato un voto insufficiente all'allievo e, nei giorni successivi, ha fatto recapitare la busta rossa di sfida. In particolar modo, l'insegnante di canto ha proposto una sfida fra Elena e il cantante. Nella registrazione del programma di Canale 5 del 24 novembre, Andrea ha perso ed ha dovuto cedere il suo banco alla ragazza.

Amici, prossima puntata: Simone viene eliminato, vince Aisha

Anche Simone non è riuscito a mantenere il suo banco all'interno della trasmissione di Maria De Filippi. L'allievo, che era stato messo in sfida, ha dovuto lasciare il suo posto ad Aisha. Tutti gli altri alunni della scuola di Canale 5 sono stati invece confermati e sono riusciti a mantere la maglia, continuando la loro corsa verso il serale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, la maestra Alessandra Celentano ha fatto entrare nella scuola Virginia, una ballerina.

Amici, anticipazioni registrazione 24 novembre: Giulia Michelini valuta i cantanti

Nell'undicesima puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 novembre, in studio ci sono state le esibizioni dei cantanti. Nella registrazione di Amici 21 di mercoledì 24 novembre, Giulia Michelini è stata ospite in studio e ha stilato una classifica degli allievi in base al suo giudizio personale.

La cantante ha valutato al primo posto le esibizioni di Nicol e Sissi e Luigi. Mentre, dal secondo al sesto posto ci sono stati Albe, Lda, Rea e ultimo Tommaso. Anche nelle nuove riprese non è mancato il momento palloncini e alcuni sono stati indirizzati a Giulia Stabile, Todaro, Alex, Sissi e Albe. Non resta che attendere domenica 28 novembre, per vedere l'undicesima puntata di Amici su Canale 5.