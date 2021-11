Mercoledì 24 novembre, è stata registrata una nuova puntata Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 28. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi Elios, fanno sapere che Andrea ha perso la sfida con Elena ed ha dovuto lasciare definitivamente la scuola. Maria De Filippi ha anche parlato dei due allievi sospesi: Mattia è stato punito da Raimondo per un atteggiamento svogliato a lezione, Simone è stato messo in dubbio da Rudy nonostante abbia battuto il suo sfidante in settimana.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici 21

Come accade ormai ogni mercoledì da un paio di mesi a questa parte, anche oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici, l'undicesima della ventunesima edizione.

Tra le anticipazioni più attese, c'è sicuramente quella sull'esito della sfida che ha proposto Rudy Zerbi una settimana fa: il prof di canto ha chiesto che Andrea si confrontasse con Elena, la ragazza che Tommaso è riuscito a battere nel corso dello speciale di domenica 21 novembre.

Il daytime del 24 novembre, ha confermato la richiesta dell'insegnante che preme affinché la giovane artista entri a far parte della classe e della sua squadra.

Un giudice esterno ha ascoltato i due sfidanti ed ha detto di preferire Elena: quest'ultima è entrata ufficialmente nel cast del talent-show, mentre Andrea è stato eliminato a pochissimo tempo dal suo ingresso nel team di Anna Pettinelli.

I talenti di Amici che rischiano l'eliminazione

Oltre ad Andrea, altri due allievi di Amici hanno vissuto una settimana difficile. Simone, ad esempio, ha vinto la sfida che aveva in programma da una decina di giorni, ma subito dopo ha saputo che il suo professore gli ha sospeso la maglia. Rudy, infatti, non è contento del rendimento del proprio alunno e ha deciso di metterlo in sfida con Aisha: il titolare ha perso ed è stato eliminato.

Anche Mattia è stato sospeso dal suo insegnante nel corso della puntata pomeridiana che è andata in onda il 24 novembre. Il ballerino ha avuto un comportamento poco rispettoso verso i professionisti in sala prove, per questo Raimondo Todaro l'ha messo in panchina per una settimana: per sette giorni, dunque, il 17enne non potrà fare lezione e non si potrà esibire nello speciale che sarà trasmesso in televisione domenica prossima.

I cantanti di Amici ancora a confronto

Durante la puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 24 novembre, i cantanti della classe sono stati nuovamente messi a confronto. Dopo essersi esibiti sui brani che hanno preparato in settimana, i ragazzi hanno scoperto la classifica che è stata generata dai voti assegnatigli dai giudici del giorno: chi si è piazzato agli ultimi posti di questa graduatoria, la prossima settimana dovrà affrontare una sfida per riprendersi la maglia da titolare.

Anche oggi non sono mancati i battibecchi tra i professori delle due categorie: Rudy Zerbi ha bisticciato con Anna Pettinelli soprattutto su LDA e sul suo modo di scrivere e comporre, Alessandra Celentano si è scontrata su Raimondo Todaro sulla fisicità di Serena e sulla versatilità di Carola e Guido.

Come hanno spoilerato alcune persone che hanno partecipato alle riprese dell'undicesimo speciale del talent-show, tra gli ospiti del giorno c'era anche un'ex allieva che qualche anno fa è arrivata seconda. Giordana Angi è tornata nella scuola per presentare il suo nuovo inedito "Passeggero", in uscita su tutte le piattaforme digitali il 26 novembre prossimo. La cantautrice è stata avvistata fuori dagli Elios mentre si scambiava un affettuoso abbraccio con l'amico e collega Alberto Urso (che da un paio d'anni lavora come assistente degli allievi della classe).