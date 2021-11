"Raramente capitano sfide simili nella carriera di un'attrice". Maria Chiara Giannetta, il capitano Anna Olivieri di Don Matteo, è entusiasta del suo nuovo ruolo di Blanca nella fiction in onda per sei prime serate da lunedì 22 novembre su Rai 1, con il primo episodio già disponibile su RaiPlay.

Per interpretare questa investigatrice non vedente, molto vivace e dinamica, l'attrice si è servita dei consigli di Andrea Bocelli: il cantante è stato consulente artistico per la nuova Serie TV, aiutando Giannetta a entrare nella parte, e spiegandole che "non esiste nulla che una persona disabile non possa fare".

La fiction è ispirata a Blanca, romanzo di Patrizia Rinaldi: protagonista del libro è una ragazza che ha perso la vista quando aveva 12 anni, in seguito ad un incendio in cui è deceduta la sorella. Questa morte, dovuta a un fidanzato violento, segna il destino della protagonista.

La giovane entra in polizia e diviene consulente a Genova: si occupa di "décodage", ossia l'analisi di tutti i reperti audio utili alle inchieste, come intercettazioni e interrogatori, ma il suo spirito intraprendente e l'innato senso di giustizia la spingono a partecipare attivamente alle indagini svolte dall'ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno.

L'energia di Blanca in una Genova bella e grigia

La fiction, prodotta dalla Lux Vide con la Rai e diretta Jan Maria Michelini con Giacomo Martelli, è la prima a utilizzare l'olofonia, un'innovativa tecnica di registrazione del suono che ne consente una riproduzione molto simile a quella normalmente percipita dall'apparato uditivo umano.

Blanca si muoverà con la sua energia travolgente in una Genova bella e grigia, con i suoi vestiti colorati e accompagnata della musica dei Calibro 35 che predilige ascoltare ad alto volume. Suo fedele amico è il cane guida Linneo, un bulldog che la protegge e che riesce anche a darle affetto nei momenti più complicati.

"Blanca vuole dimostrare di essere in grado di fare tutto, riuscendoci piuttosto bene, ma alla fine deve anche fare i conti con i limiti psicologici, emotivi che riguardano tutti", spiega Maria Chiara Giannetta.

Pierpaolo Spollon sarà Nanni, il cuoco invaghito di Blanca

Ogni episodio sarà incentrato su un giallo legato a Genova e ad un determinato ambiente sociale. Già dal primo caso si affronteranno temi come il crollo del Ponte Morandi, le conseguenze economiche della crisi, la difficile convivenza in alcuni quartieri multietnici di una città fino ad oggi poco raccontata dalle fiction televisive.

Nel corso delle puntate sarà possibile conoscere meglio la vita di Blanca, divisa tra l'attrazione per l'ispettore Liguori e l'affetto per l’amico Nanni, un giovane cuoco che la corteggia, interpretato da Pierpaolo Spollon. Il contrappunto comico sarà affidato ad Enzo Paci nel ruolo di Bacigalupo, un commissario molto pigro che non vede l'ora di andare in pensione.

Giuseppe Zeno in Blanca interpreta un ispettore con poca fiducia nel proprio mestiere

Anche Giuseppe Zeno è molto legato al personaggio dell'ispettore Liguori: un poliziotto che agisce diversamente dagli altri, un cane sciolto, disilluso dal proprio mestiere e con difficoltà nel vivere liberamente l'amore. L'incontro con Blanca farà accendere in lui qualcosa, facendogli ritrovare la passione per il suo lavoro.

Come hanno spiegato i produttori della fiction, Luca e Matilde Bernabei, questa volta si è cercato di lavorare ad una serie innovativa, che potesse varcare i confini nazionali: i primi responsi del mercato, con la vendita in Francia e la prossima diffusione anche in Spagna, per il momento sono promettenti.