Love is in the air chiude definitivamente i battenti. La soap opera turca, con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan, si prepara a salutare l'affezionato pubblico di Canale 5, dato che la seconda stagione sarà anche l'ultima di sempre di questo prodotto che ha appassionato una media di circa 1,9 milioni di spettatori. In patria, infatti, si è scelto di non rinnovare la serie e, di conseguenza, anche in Italia non si andrà oltre la seconda stagione che sarà quella conclusiva.

Stop per Love is in the air: la soap opera con Eda e Serkan chiude i battenti su Canale 5

Nel dettaglio, la programmazione italiana della soap con Eda e Serkan prevede che al termine della prima stagione si andrà avanti con la messa in onda delle puntate della seconda serie, che sarà anche quella finale.

I nuovi appuntamenti con Love is in the air sono in programma fino a fine gennaio/febbraio 2022 nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Dopodiché calerà il sipario su questo prodotto turco che ha debuttato la scorsa estate e che è stato poi promosso anche nel palinsesto autunnale, per fare da traino all'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Il finale della soap turca si preannuncia scoppiettante, dato che Eda e Serkan si ritroveranno a vivere per la seconda volta la gioia di diventare genitori e il parto avverrà in circostanze decisamente "inaspettate".

Un addio che potrebbe lasciare l'amaro in bocca ai numerosi spettatori della soap opera turca di Canale 5, i quali speravano di poter continuare a seguire le avventure della coppia Eda-Serkan ancora per diverso tempo.

Brave and Beautiful pronta a tornare nel 2022 nel palinsesto Mediaset

Tuttavia, il 2022 segnerà anche l'inizio di nuove soap che debutteranno nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset e ci sarà spazio per il ritorno di serie che sono state "interrotte".

È questo il caso di Brave and Beautiful, la soap turca che ha conquistato il pubblico nel corso della passata stagione estiva di Canale 5, toccando anche punte del 21% di share.

La serie, però, è stata interrotta a 40 puntate del gran finale di sempre ma sarà recuperata nel corso della prossima stagione televisiva del 2022.

Non solo Love is in the air: anche Una Vita chiude i battenti

E poi ancora, Mediaset ha acquistato i diritti per una nuova soap opera importata dalla Spagna.

Trattasi di "Dos Vidas", un prodotto che ha conquistato gli spettatori in patria e che si appresta a debuttare anche nei pomeriggi di Canale 5.

Non si esclude che potrebbe prendere il posto di Love is in the air, oppure che possa andare in onda prossimamente, dopo il gran finale di Una Vita, l'altra soap iberica che pure chiuderà i battenti nel corso del 2022.