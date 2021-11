Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri domenica 28 novembre 2021, caratterizzata in prime time dall'ultima puntata della fiction Cuori con Pilar Fogliati, mentre su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con All Together Now condotto da Michelle Hunziker.

In daytime, invece, la sfida del pomeriggio domenicale è stata vinta da Mara Venier che ha battuto Maria De Filippi e il suo talent show Amici 21.

Il finale di Cuori vince la prima serata, flop Hunziker: ascolti tv 28 novembre 2021

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questa domenica 28 novembre sancisce l'ennesima vittoria per la fiction Cuori che, ieri sera, ha ottenuto un ascolto medio di oltre 4,3 milioni di spettatori nei due episodi conclusivi di questa prima stagione.

La serie ha ottenuto uno share del 18,80% nel primo episodio e quasi il 22% nel secondo e ultimo appuntamento della serie che, per il momento, non è stata ancora confermata ufficialmente dalla Rai per la seconda stagione.

L'ultima puntata di Cuori ha sonoramente battuto il nuovo appuntamento con All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 che, questa domenica 28 novembre, ha confermato il flop di ascolti.

La trasmissione, infatti, è stata seguita da una media inferiore alla soglia dei 2,3 milioni di spettatori, con uno share fermo alla soglia dell'11,46%.

Un dato a dir poco insoddisfacente per il programma e per la prima serata di Canale 5, reduce invece dal 28% di share registrato sabato sera dalla finalissima di Tu si que vales.

Mara Venier batte Maria De Filippi al pomeriggio

Su Rai 3, invece, continua l'ottimo andamento per Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, che ieri sera ha avuto tra gli ospiti anche Fedez e ha totalizzato una media di circa 2,8 milioni di telespettatori, ottenendo uno share dell'11,60% in prime time e oltre il 10% in seconda serata con il Tavolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per la sfida del daytime di questa domenica 28 novembre, ad avere la meglio è stato il talk show di Rai 1, Domenica In, condotto da Mara Venier che questa settimana ha trionfato nella gara Auditel pomeridiana.

Il programma di Rai 1, che ha dedicato ampio spazio a Ballando con le stelle 2021, ha ottenuto un ascolto netto di 3,3 milioni nella prima parte con quasi il 20% di share e oltre 3,1 milioni nella seconda parte con uno share che ha toccato il 19,75%.

Amici 21 e Verissimo in calo su Canale 5: gli ascolti di domenica 28 novembre

Numeri che hanno permesso, alla conduttrice veneta, di avere la meglio nella gara ascolti contro la nuova puntata di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi, che questa settimana è stato sconfitto. L'appuntamento di ieri, infatti, è stato scelto da una media di circa 3,2 milioni di spettatori ottenendo una media complessiva del 19,54%.

A seguire, ascolti in calo anche per Verissimo: la puntata di questa domenica pomeriggio ha ottenuto un ascolto netto di 2,5 milioni con uno share che ha superato di poco la soglia del 15%.

Su Rai 3, invece, bene l'appuntamento con il Kilimangiaro, che nel pomeriggio ottiene una media di circa 1,5 milioni di telespettatori.