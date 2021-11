Un professore sta appassionando il pubblico di Rai 1. Nella nuova fiction, ogni settimana, vengono trattate le vicende che ruotano attorno a Dante Balestra e ai suoi alunni, fra i quali suo figlio Simone. Il dodicesimo episodio della serie tv, con protagonista Alessandro Gassmann, si intitolerà 'Nietzsche' e verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di giovedì 16 dicembre. Nell’ultima puntata che chiuderà la prima stagione, l’insegnante di filosofia verrà a sapere da Manuel che anche Simone è entrato nel giro losco di affari di Sbarra e rimarrà sconvolto.

Inoltre, il figlio di Anita rivelerà dettagli riguardo all’incarico che l’imprenditore ha dato al ragazzo e apprenderà che dovrà bruciare una libreria. Nel frattempo, però, accadrà un evento tragico a Simone, che farà rivivere a Dante un dramma legato al suo passato. Inoltre, il rapporto fra il professore e Anita si consoliderà sempre di più.

Un professore, puntata finale: Manuel rivela a Dante che Simone lavora per Sbarra

Nella puntata finale della prima stagione di Un professore, continueranno le vicende che ruotano attorno a Dante e ad Anita. Infatti, il professore di filosofia e la traduttrice si troveranno ad affrontare i problemi dei loro rispettivi figli. Se da un lato la mamma di Manuel sarà alle prese con il brutto giro in cui è finito il giovane, dall’altro, l’insegnante dovrà trovare in modo di recuperare il rapporto con Simone.

Nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena, perché Balestra scoprirà una cosa che lo sconvolgerà. Il suo alunno, infatti, gli rivelerà che anche suo figlio lavora per Sbarra.

Un professore, episodio finale: Dante è sconvolto perché Simone deve bruciare una libreria

Dante non passerà momenti facili. Infatti, il professore di filosofia verrà a sapere da Manuel che non è il solo ad essere entrato in affari con Sbarra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il figlio di Anita spiegherà al suo insegnante, dettagli inerenti a Simone. Il losco imprenditore avrebbe affidato al figlio di Dante l’incarico di bruciare una libreria. A quel punto, Balestra sarà sconvolto e si confiderà con Anita, rendendosi conto che la mamma di Manuel ha un’anima affine alla sua.

Un professore, finale di stagione: Simone coinvolto in un evento tragico, Dante rivive un dramma

Nel frattempo, però, accadrà un evento tragico che coinvolgerà Simone e che porterà il professore Balestra a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita. In quel momento, infatti, l’insegnante di filosofia dovrà affrontare un evento legato al suo passato e al suo fianco ci sarà, anche in quell’occasione, Anita. Non resta che attendere l’ultima puntata della prima stagione di Un professore, per scoprire cosa accadrà a Simone e se la sua vita sarà in pericolo.