Prosegue l'appuntamento con Blanca, la fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta, e le anticipazioni del 6 dicembre rivelano che andrà in onda l'episodio dal titolo "Io ballo da sola". Le sorprese non mancheranno in questa terza puntata che si preannuncia densa di colpi di scena per la protagonista: la giovane Ferrando, infatti, si convincerà del fatto che debba dimenticarsi definitivamente di Liguori, dopodiché si ritroverà a fare i conti con la scomparsa misteriosa del figlio di Marinella.

Anticipazioni terza puntata Blanca del 6 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Blanca in programma il prossimo 6 dicembre 2021, rivelano che Ferrando proverà in tutti i modi a dimenticare Liguori e a convincersi del fatto che non le interessa nulla di lui.

La decisione di Blanca arriverà alla luce del fatto che, la sovraintendente di polizia, ha scoperto la relazione segreta che c'è tra Liguori e la giornalista Marinella. Proprio per questo motivo, deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e di andare avanti.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui il figlio di Marinella scomparirà nel nulla: il piccolo Gabriele sparirà e farà perdere le sue tracce.

Le anticipazioni della terza puntata del 6 dicembre, rivelano che Blanca scoprirà che il bambino è stato rapito e deciderà di collaborare attivamente alle indagini per arrivare alla verità dei fatti.

Gabriele, figlio di Marinella, viene rapito: anticipazioni Blanca del 6 dicembre

Ferrando interverrà in prima persona ascoltando le intercettazioni dei rapitori ma si sentirà pronta a fare la differenza anche sul campo e non solo dietro le quinte di questo intricato caso che potrebbe portare alla luce delle amare verità.

Tuttavia, la scelta di Blanca avrà delle conseguenze gravi e del tutto inaspettate per lei.

Una terza puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena quella che sarà trasmessa il prossimo 6 dicembre nel prime time di Rai 1, imperdibile per i tantissimi spettatori che si stanno appassionando alle vicende della giovane sovrintendente di polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Boom di ascolti per il debutto di Blanca che sbanca l'auditel del prime time

La prima puntata di Blanca, infatti, è stata un grandissimo successo dal punto di vista auditel, con una media che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori e uno share di poco inferiore alla soglia del 28% in prime time.

Dati che hanno permesso alla serie televisiva di Rai 1 di vincere a mani basse la sfida auditel, battendo la prima serata del Grande Fratello Vip 6, ferma al 20% di share (malgrado la chiusura a notte fonda).