Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset a partire da dicembre 2021. Le anticipazioni rivelano che ci sarà uno stop per Maria De Filippi, dato che la conduttrice non sarà presente in prime time su Canale 5 con le sue trasmissioni. Pausa anche per alcune trasmissioni del daytime come Uomini e donne e Amici 21 che si fermeranno per la sosta natalizia. Occhi puntati anche sul Grande Fratello Vip 6 che perderà la doppia puntata serale.

Maria De Filippi, stop in prima serata: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di dicembre 2021 riguarderà in primis Maria De Filippi.

La conduttrice onnipresente nel palinsesto del prime time di Canale 5, per quest'ultimo mese dell'anno si prenderà un periodo di stop.

Terminato l'appuntamento del sabato sera con Tu si que vales, la conduttrice non sarà al timone di nuovi show e lascerà il sabato sera di dicembre nelle mani di Claudio Baglioni, con il suo nuovo varietà in tre puntate.

Tuttavia, De Filippi non resterà ferma nel vero senso della parola, dato che pur non essendo presente in video, si dedicherà alla realizzazione dei suoi prossimi show.

A gennaio, infatti, la conduttrice tornerà al timone di C'è posta per te, il celebre people show del sabato sera che anche quest'anno sarà uno degli appuntamenti di prestigio del prime time invernale di Canale 5.

Stop per la doppia puntata del Grande Fratello Vip 6 a dicembre

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset per il mese di dicembre, riguarderà anche il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Nelle prossime settimane, infatti, ci sarà uno stop per quanto riguarda la doppia puntata serale del reality show.

In particolar modo il 24 e il 31 dicembre, non sono previste le nuove puntate in prime time del GF Vip, sostituito dal Concerto di Natale e poi dal Concerto di fine anno condotti entrambi da Federica Panicucci.

In daytime stop per Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione dicembre

Novità anche per quanto riguarda la programmazione del daytime di Canale 5 del prossimo mese di dicembre. Da metà mese, infatti, è previsto uno stop per Uomini e donne e Amici 21.

Le due trasmissioni di Maria De Filippi si prenderanno una pausa dal piccolo schermo per il consueto periodo delle festività natalizie e torneranno in onda regolarmente a partire dal mese di gennaio.

Non si fermerà, invece, l'appuntamento con Striscia la notizia: il tg satirico ideato da Antonio Ricci continuerà ad essere regolarmente in onda per tutto l'ultimo mese dell'anno, come sempre nella fascia dell'access prime time di Canale 5.

Proseguiranno anche le puntate di Caduta Libera, il game show preserale condotto da Gerry Scotti che accompagnerà il pubblico per tutto il periodo delle feste.