Grande successo per la nuova fiction Blanca, in onda in prima serata ogni lunedì su Rai 1. La serie tv, che ha già superato i 5 milioni di ascolti in una sola serata, è pronta ad agganciare l'interesse dei telespettatori con le nuove indagini di Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta), una consulente della polizia non vedente che prova a dare il proprio aiuto nei casi attraverso la sua capacità di intercettare e analizzare suoni e rumori che possono sfuggire a chi ha un udito meno sviluppato.

La serie conta 6 episodi ed è liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Blanca, cosa è accaduto nella prima puntata

Nella prima puntata della nuova fiction di Rai 1, Blanca, la giovane protagonista abbandona la casa in cui vive con il padre per raggiungere la città. Ferrando ha ottenuto uno stage di consulenza con la polizia della durata di 6 mesi. In commissariato non tutti sono convinti dell'utilità della ragazza, ad eccezione dell'ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) che fin da subito nota qualcosa di speciale nella giovane.

Il primo caso riguarda Margherita, una donna trovata morta, e i sospetti cadono sul marito. La figlia di Margherita, tuttavia, proverà a scagionare il padre. Nel corso della puntata si scopre che Blanca ha perduto la vista all'età di 12 anni, in un incedente in cui è morta la sorella.

Grazie alle capacità di Blanca, che si occupa di decodage, ossia l'ascolto e l'analisi delle intercettazioni sonore, il killer viene stanato. Il pluriomicida, Andrea, una volta scoperto proverà a uccidere la consulente, ma l'ispettore Liguori riuscirà a salvarla all'ultimo secondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni tv Blanca, puntata 29 novembre

Grazie all'incredibile lavoro svolto da Ferrando, ora in commissariato gli atteggiamenti nei confronti della non vedente sono cambiati: molti collaboratori riconoscono le sue abilità e tutti iniziano a concederle più spazio d'azione. Nella seconda puntata di Blanca, intitolata Fantasmi, la consulente della polizia sarà alle prese con un particolare e complesso omicidio: la morte di Camillo, un ragazzo di soli 16 anni, il quale viene trovato senza vita all'interno di un palazzo.

Le cose iniziano a complicarsi quando si scopre che il luogo appartiene alla famiglia dell'ispettore Liguori e le indagini porteranno in quella direzione. Sarà proprio lo zio dell'ispettore a essere il primo sospettato, ma Blanca non si lascerà coinvolgere dalle emozioni e andrà in fondo alla questione, pronta a seguire il percorso delle indagini ovunque queste la porteranno.

L'appuntamento è fissato per il prossimo lunedì 29 novembre alle ore 21 e 25 su Rai 1