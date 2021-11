Giulio Raselli e Giulia D'Urso sono una delle coppie che si sono innamorate a Uomini e donne. Dopo qualche mese dai petali rossi, però, i due fidanzati si sono detti addio. Nelle ultime ore, i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 sono finiti al centro del gossip, per via di alcune dichiarazioni rilasciate da Deianira Marzano. Secondo l'influencer campana, la coppia si sarebbe conosciuta prima di partecipare al programma di Maria De Filippi. Inoltre, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha rivelato che l'ex tronista avrebbe minacciato la sua ex compagna e di essere in possesso di screenshoot che dimostrerebbero le sue dichiarazioni.

Uomini e Donne: Giulia D'Urso e Giulio Raselli si sarebbero conosciuti prima del programma

I sospetti sui due ex protagonisti di Uomini e Donne c'erano già ma, nelle ultime ore sarebbe arrivata una segnalazione ulteriore, riguardo ad una presunta conoscenza fra Giulio Raselli e Giulia D'Urso, che sarebbe avvenuta prima di approdare nel programma di Canale 5. Infatti, Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio, che lascerebbe intendere che l'ex tronista e l'ex corteggiatrice si sarebbero conosciuti prima di fare parte della trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre, l'influencer campana ha scritto: ''Come mai non racconti del perché sia finita con Giulia? Perché avete lo stesso manager e dovete tutelarvi?''.

Uomini e Donne: la rottura fra Giulio Raselli e Giulia D'Urso

I due ex protagonisti di Uomini e Donne erano stati accusati anche nelle puntate del dating show di avere un accordo, ma non erano stati smascherati. Oltre a restare un mistero se sia vero che la coppia si sia conosciuta prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, rimane un giallo la rottura.

Infatti, Raselli e D'Urso non hanno mai specificato le motivazioni che li avrebbero portati a dirsi addio dopo qualche mese di fidanzamento. Anche in questo caso, Deianira Marzano avrebbe in vece portato alla luce cosa sarebbe accaduto.

Uomini e Donne, Giulio Raselli avrebbe minacciato Giulia D'Urso: la dichiarazione di Deianira

In una storia Instagram, Marzano ha rivelato ulteriori dettagli in merito alla ex coppia di Uomini e Donne. In particolar modo, l'influencer campana ha scritto su Instagram: ''Lei mi ha detto di ogni su di lui''. L'ex protagonista dell'Isola dei famosi ha anche affermato che Giulia le avrebbe detto di avere subito minacce da Giulio e di avere gli screenshoot di tali dichiarazioni, fatte dall'ex corteggiatrice: "Mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che raccontava che già vi conoscevate". Al momento, i diretti interessati non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito alla vicenda e non hanno smentito le parole di Deianira.