Tra i programmi più attesi di questa stagione tv vi è Drag Race Italia con Tommaso Zorzi. Il talent show, dedicato al mondo delle drag queen, arriva per la prima volta anche in Italia ed è atteso dai fans-spettatori, complice anche la presenza del vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma di Discovery+ è stato annunciato anche un cambio di programmazione che, sicuramente renderà contenti i fan che non potranno seguirlo in streaming.

Drag Race Italia, cambio programmazione: ecco le novità

Nel dettaglio, durante la conferenza stampa di presentazione di Drag Race Italia 2021 in presenza di Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla, è stato confermato che il talent show sarà visibile a partire dal 19 novembre sulla piattaforma streaming del gruppo Discovery+.

Gli spettatori abbonati alla piattaforma potranno seguire le puntate previste di questa prima edizione dell'attesissimo talent che segnerà il ritorno in video di Tommaso Zorzi dopo la fortunata esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche un'altra importante novità legata alla programmazione in chiaro del programma.

L'attesa prima stagione di Drag Race con Tommaso Zorzi anche su Real Time

Contrariamente a quanto si pensava, Drag Race Italia sarà in onda anche in chiaro su Real Time. Il talent show non andrà in onda subito, a partire da novembre, ma debutterà sul canale 31 del digitate terrestre a partire dal mese di gennaio 2022.

Il talent show dedicato alle drag queen, quindi, sarà visibile anche in chiaro e senza abbonamenti.

Un cambio programmazione che renderà felici i fan di Tommaso Zorzi e che, sicuramente, porterà un buon bacino di spettatori alla rete free del digitale terrestre, nel giorno in cui sceglieranno di programmazione Drag Race, che sarà trasmesso in prime time.

In merito a questa nuova avventura che lo attende, Tommaso Zorzi ha ammesso di essere un super fan del format.

Le anticipazioni sul talent show Drag Race

"Lo seguo dalla prima stagione. Le drag queen alle 9 del mattino sono già al trucco e parrucco: è arte che cammina. Non ti aspetti quello che stanno per fare o per dire", ha ammesso Zorzi alla presentazione del talent show.

Al termine di ogni puntata, Zorzi intervisterà la drag che è stata eliminata per un confronto "one to one" con le emozioni a caldo.

Per quanto riguarda gli ospiti che prenderanno parte a questa prima edizione di Drag Race Italia, è stata annunciata la presenza di: Ambra Angiolini, Luxuria, Donatella Rettore e Nick Cerioni.

La terza puntata, invece, sarà dedicata al ricordo della conduttrice Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio.