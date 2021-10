Cambio programmazione per la soap opera Una vita, in onda con successo nel daytime di Canale 5. Questo lunedì 1° novembre ci saranno delle sostanziali modifiche legate al palinsesto della rete ammiraglia. Essendo un giorno di festa, si è scelto di non trasmettere l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che per l'occasione osserverà un turno di stop. E, a prendere il posto del programma, ci sarà proprio la soap spagnola con protagonisti Felipe e Genoveva.

Mediaset, le novità della programmazione dell'1 novembre: stop Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione Mediaset, rivelano che questo lunedì 1 novembre 2021, alle 14:45 non ci sarà spazio per la messa in onda di Uomini e donne su Canale 5 e poi, a seguire, non ci sarà neppure la striscia del daytime di Amici 21.

Il motivo ha a che fare con la giornata di festa: come è già accaduto anche negli anni precedenti, le trasmissioni di Maria De Filippi osserveranno un turno di stop dal palinsesto di Canale 5.

Tuttavia, questo lunedì pomeriggio, al posto di Uomini e donne ci sarà l'appuntamento con la soap opera spagnola Una Vita, che andrà in onda in una versione del tutto speciale.

Ecco come cambia la programmazione di Una Vita lunedì 1 novembre 2021

I fan della serie iberica con protagonista la perfida e astuta Genoveva, potranno seguire ben tre episodi di fila.

L'appuntamento comincerà alle 14:10 come sempre e andrà avanti fino alle 16:40 circa, quando poi la linea passerà alla striscia del daytime del Grande Fratello Vip 6.

Una programmazione speciale per questo lunedì 1 novembre 2021, dato che poi da martedì tutto tornerà nella norma: la soap Una Vita ritornerà ad andare in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 e poi a seguire ci sarà spazio per le nuove puntate di Uomini e donne.

Ma cosa succederà in questi tre episodi inediti di Una Vita previsti l'1 novembre 2021?

Le anticipazioni rivelano che Velasco continuerà a minacciare Laura.

Anticipazioni Una Vita, trame nuovi episodi dell'1 novembre 2021

Il perfido avvocato vuole che la domestica ammazzi per sempre Felipe e in questo modo lo liberi dalla sua presenza. Se questa volta, Laura non obbedirà, Velasco non ci penserà su due volte a mettere a repentaglio la vita di sua sorella Lorenza.

E poi ancora, Camino deciderà di confessare ad Anabel tutto l'amore che prova nei confronti di Maite.

Intanto Genoveva continuerà a prodigarsi per il bene di Felipe: le sue attenzioni non passeranno inosservate neppure in quartiere ma quando Velasco scoprirà come si sta evolvendo la situazione, non la prenderà affatto bene.