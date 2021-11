La moglie del campione Olimpico della scherma Aldo Montano, Olga Plachina, ha rilasciato un'intervista per Casa Chi, in cui ha raccontato il suo punto di vista riguardo il percorso di suo marito al Grande Fratello Vip 6. L'atleta russa, che conosce più di qualunque altro suo marito, ha dichiarato che la pace tra i due coinquilini Alex Belli e Aldo Montano non è al 100% vera, anzi crede che suo marito ha zero fiducia nei confronti dell'attore di Centovetrine. Tra l'altro, Olga ha parlato anche delle donne della casa, in particolare di Soleil Sorge e di Manila Nazzaro.

L'atleta ha ammesso che all'inizio ha tenuto d'occhio il rapporto di suo marito con ex miss Italia, e non ha nascosto il fatto di essere gelosa per la loro vicinanza.

Olga: 'Aldo non si fida più di Alex'

I due concorrenti, Belli e Montano erano grandi amici all'interno della casa, ma la serata di Halloween ha cambiato decisamente il loro rapporto. Quella sera, l'attore si è lasciato andare all'alcol e dal confessionale invitava il suo amico a uscire allo scoperto, di non fare finti sorrisi e di abbandonare l'aplomb da campione. Parole che hanno generato tante liti fra i due coinquilini, arrivando fino quasi allo scontro fisico. Ma dopo tante incomprensioni e discussioni tra Alex e Aldo é tornato il sereno.

A fare il primo passo è stato Belli che ha stretto il campione in un lungo abbraccio. Al riguardo, la moglie di Montano su Casa Chi ha dichiarato: "Secondo me che conosco bene Aldo, dalla faccia che ha fatto credo che ha zero fiducia nei suoi confronti". Olga poi ha proseguito: "L'amicizia che c'è stata prima non sarà mai recuperata".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Olga: 'Alex è un vero attore con tutti, anche con sua moglie'

Sempre su Chi, la moglie di Aldo ha dichiarato che ormai tutti hanno conosciuto chi è il vero Alex. "Lui è un vero attore con tutti - ha detto Olga e poi ha aggiunto - anche con sua moglie". Nell'ottica dell'atleta russa, anche la modella italo-americana, Soleil Sorge è un'attrice.

"Come attrice le do il voto 10 - ha continuato la moglie di Aldo e poi ha chiosato - mi dispiacerebbe se fosse così anche nella vita reale".

'All'inizio tenevo sotto controllo il rapporto con Manila'

Il giornalista di Casa Chi, Valerio Palmieri ha chiesto a Olga quale delle donne della casa di Cinecittà potrebbe fare la "gara morta" con suo marito. La moglie del campione ha sottolineato che all'inizio stava tenendo d'occhio il rapporto di Aldo con l'ex miss Italia, Manila Nazzaro. "Stavano insieme per tanto tempo - ha detto Plachina e poi ha aggiunto - poi ho capito che era solo un amicizia". Nel corso dell'intervista, l'atleta ha svelato che è stata lei a convincere suo marito a partecipare al Grande fratello Vip, perché lui non voleva, per paura di fare brutta figura davanti a tutta Italia.

Alla fine, Olga ha categoricamente escluso la possibilità di partecipare come concorrente al Grande fratello. "Sono lontana dal mondo dello spettacolo - ha detto l'atleta poi ha concluso - sono una persona vera, mi avrebbero buttato fuori il secondo giorno".