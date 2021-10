Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset. Le ultime novità di queste ore riguardano due trasmissioni molto amate e seguite dal pubblico di Canale 5. Trattasi di Tu si que vales, lo show del sabato sera condotto da Belen Rodriguez e prodotto da Fascino di Maria De Filippi e il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ebbene, mentre il primo chiuderà in anticipo rispetto al previsto, il secondo sarà prolungato nei palinsesti dei prossimi mesi.

Chiude in anticipo Tu si que vales 2021: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le novità riguardanti il cambio programmazione Mediaset riportate da Dagospia, rivelano che per Tu si que vales, la chiusura è prevista con una settimana di anticipo rispetto alla data pensata inizialmente.

Lo show del sabato sera di Canale 5, che vede coinvolti Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli nelle vesti di giurati, doveva andare in onda fino al prossimo sabato 4 dicembre, ma così non sarà.

Tu si que vales 2021 chiuderà i battenti sabato 27 novembre, con la messa in onda dell'ultima puntata in diretta televisiva su Canale 5, durante la quale sarà il pubblico da casa a decretare il nome del concorrente vincitore di questa edizione che si porterà a casa il montepremi di 100 mila euro in gettoni d'oro.

Maria De Filippi chiude prima, Alfonso Signorini prosegue

Lo show, quindi, nonostante anche quest'anno abbia registrato un'ottima media di spettatori con oltre 4 milioni fissi a settimana e uno share del 25%, chiuderà in anticipo e lascerà spazio libero per ben tre serate a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che quest'anno ha debuttato ad ottobre inoltrato.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 6. In un primo momento, infatti, la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini era prevista per il mese di dicembre 2021 ma così non sarà.

Sempre secondo quanto riportato dal sito diretto da Roberto d'Agostino, in casa Mediaset hanno scelto di cambiare la programmazione di questa sesta edizione del GF Vip.

Prolungato il Grande Fratello Vip 6: ecco come cambia la programmazione

Il reality show, infatti, è stato prolungato e al momento andrà in onda fino a fine febbraio 2022, quando ci sarà la finalissima che decreterà il nome del nuovo trionfatore.

Dato il prolungamento, a partire dal mese di dicembre sono previsti nuovi ingressi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Come è già successo lo scorso anno, nuovi inquilini varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco e a scompigliare le dinamiche che si sono create fino a questo momento.