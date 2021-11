Continuano ad avere i riflettori puntati addosso Giulia Stabile e Sangiovanni: sebbene la coppia appaia sempre più innamorata, tanto da condividere con i fan alcuni momenti divertenti come la prima volta allo stadio della ballerina, gli hater non smettono di prenderli di mira. Nelle ultime ore su Twitter la vincitrice di Amici 20 è stata costretta a rispondere al commento poco gradevole di un utente che non solo ha messo in dubbio il reale interesse del vicentino nei confronti di Giulia ma ha anche insinuato che solo lei si preoccupa del suo fidanzato e lo prende in considerazione sui social senza essere ricambiata.

Stabile a questo punto non ha resistito e ha deciso di rispondere.

Giulia sbotta: 'Nessuno di voi ci vede quando siamo soli'

Nella giornata di ieri Sangiovanni è stato molto attivo sui social anche per poter dare ai fan indizi circa la pubblicazione del suo prossimo singolo. In serata, il cantante ha postato una Instagram Story con una foto molto bella che lo vede protagonista con i raggi del sole che colpiscono il suo volto. Carinamente, poco dopo, Giulia ha ripubblicato l'immagine commentando: "Ciao sono la fotografa e non solo". Su Twitter i fan hanno gradito molto l'ironia della ballerina, affermando che in tal maniera lei avrebbe 'marcato il territorio'. Ma purtroppo i commenti non sono stati tutti positivi.

Nella mattinata di oggi, un utente ha criticato Giulia affermando che è sempre lei a rasi avanti sui social. Inoltre, l'hater ha aggiunto che Sangiovanni non l'ha menzionata nella foto in questione, né ha messo commenti agli ultimi post della danzatrice. Addirittura in alcuni Tweet successivi lo stesso utente ha anche aggiunto che, secondo lei, Sangio e Giulia non sono più neanche una coppia.

Evidentemente tali affermazioni sono state un po' troppo per restare in silenzio. "Nessuno di voi ci vede quando siamo soli", ha esordito Stabile stanca di essere sempre sotto accusa da parte degli haters.

La ballerina difende la sua relazione

"Parte tutto da entrambi, e socialmente, (siccome alcuni si basano solo su quello) la maggior parte delle volte, parte da lui...", ha proseguito Giulia, a ragion veduta visto che l'ultimo post del cantante riguarda proprio un'esperienza che i due artisti hanno vissuto insieme.

"E ha AMICHE come io ho AMICI, smettetela per favore", ha infine concluso la diciannovenne, che ha cercato di porre fine alle polemiche sterili. Immediatamente, la danzatrice ha ricevuto il sostegno delle sue fan.

Riuscirà Giulia a zittire gli hater? Non è la prima volta che sia lei che Sangiovanni devono far fronte alle critiche che provengono dal mondo dei social, sarà per questo che per un periodo i due sono stati il più possibile lontano da Instagram e Twitter. Quel che sembra evidente, però, è che i due giovani sono molto uniti, i pettegolezzi non sono riusciti ad allontanarli.