Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 novembre, ci saranno novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Shauna se la prenderà con Quinn per averla spinta a mentire per un suo tornaconto personale. Intanto, Eric capirà che Quinn non sarà cambiata e non vorrà più rivederla, anche a causa dell'odio che la donna prova nei confronti di Brooke.

Intanto, Steffy starà in un centro riabilitativo per curare la sua dipendenza dagli antidolorifici: Liam e Finn decideranno di andare a trovarla per vedere come sta andando il suo recupero.

Shauna accusa Quinn

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Shauna accuserà Quinn di averla spinta a mentire Ridge soltanto per un suo tornaconto personale e non perché la voleva vedere felice. Nel mentre, Eric ascolterà tutta la conversazione delle due donne di nascosto e ne rimarrà totalmente sconvolto.

Intanto, Carter si impegnerà ad annullare il matrimonio tra Fulton e Forrester senior. In questo modo, lo stilista e Brooke continueranno a essere marito e moglie.

Nel frattempo, Carter continuerà a frequentare Zoe che però filtrerà con Zende.

Eric deciderà di non voler più vedere Quinn

Poco dopo, per Quinn continueranno i momenti drammatici, in quanto dopo aver litigato con la sua amica Shauna dovrà ora vedersela anche con Eric.

In particolare, quest'ultimo capirà che Quinn non sarà per niente cambiata, ma anzi è peggiorata in quanto a cattiveria. Inoltre, l'uomo non vorrà assolutamente perdonare la donna per il suo odio nei confronti di Brooke e deciderà di non volerla vedere mai più.

Quinn però non si arrenderà all'idea di non voler più vedere Eric e così proverà a convincerlo a perdonarla per le sue azioni e tutti i comportamenti sbagliati dell'ultimo periodo.

L'uomo però sarà irremovibile sulla propria decisione e non vorrà fare nessun passo indietro.

Liam e Finn andranno a trovare Steffy nel centro di riabilitazione

Intanto, Ridge e Brooke sono ancora sposati, grazie all'annullamento del matrimonio tra Forrester senior e Shauna. Nel frattempo, Zende e Zoe inizieranno a flirtare.

Invece, Steffy si troverà in un centro di riabilitazione a causa della sua dipendenza agli antidolorifici e Liam e Finn decideranno di andare a trovarla per vedere come starà procedendo il suo recupero.

Successivamente però, Liam incolperà il dottor Finnegan per non essersi accorto fin da subito di tutti i problemi di Steffy e chiederà anche al padre di stare lontano da lei, in modo tale da non turbarla.