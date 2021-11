Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset. Le ultime anticipazioni sui palinsesti delle prossime settimane rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Per il periodo natalizio, ci sarà lo stop di diverse trasmissioni che animano il pomeriggio della rete, tra cui Uomini e donne e Pomeriggio 5. Situazione diversa, invece, per Mattino 5 che andrà avanti ma senza Federica Panicucci, mentre Barbara D'Urso potrebbe essere giunta al termine della sua lunga esperienza a Mediaset.

Mediaset, nuovo cambio programmazione: le novità per Mattino 5

Nel dettaglio, le ultime novità sul cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane, arrivano dalle pagine del sito di Roberto D'Agostino, il quale fa sapere che per il periodo natalizio, Mattino 5 dovrebbe proseguire regolarmente la sua messa in onda (forse con un titolo leggermente diverso).

A differenza delle altre trasmissioni del daytime di Canale 5, tra cui Uomini e donne e Amici 21, il talk show mattutino che quest'anno viaggia su una media complessiva del 18% di share, dando filo da torcere agli avversari Rai, non dovrebbe subire uno stop.

La vera novità, però, riguarderebbe la conduzione della versione natalizia di Mattino 5. Attualmente, al timone del morning show di Canale 5 che mescola attualità, cronaca, spettacolo, ci sono Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

'Stop aziendale' per Federica Panicucci su Canale 5

A quanto pare, dal prossimo lunedì 13 dicembre, la conduttrice si ritroverebbe in pausa e lascerebbe la conduzione nelle sole mani di Francesco Vecchi.

Si tratterebbe di uno "stop aziendale" per Federica Panicucci, la quale però il prossimo 31 dicembre ritornerà in onda in prime time su Canale 5 alla conduzione del concerto di fine anno che presenterà assieme ad Al Bano Carrisi.

Lo show andrà in onda in diretta tv e prenderà il posto dello speciale Grande Fratello Vip, che fu trasmesso lo scorso anno nella serata del 31 dicembre.

A rischio chiusura Pomeriggio 5: ecco cosa succede a Barbara d'Urso

A partire da gennaio 2022, poi, Panicucci ritornerebbe nuovamente al timone di Mattino 5 al fianco del giornalista e conduttore Vecchi.

Occhi puntati anche su Pomeriggio 5. Le ultime indiscrezioni rivelano che dal prossimo anno potrebbe esserci un cambio programmazione per la fascia del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Complice il fatto che Barbara d'Urso avrebbe il contratto in scadenza e che i vertici del Biscione non sarebbero convinti al 100% del rinnovo, ecco che Pomeriggio 5 potrebbe sparire dalla programmazione della prossima stagione televisiva Mediaset.