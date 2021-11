Cambio programmazione in casa Rai per il 2022. Le novità riguarderanno la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 che molto probabilmente andrà incontro ad uno stop durante il periodo estivo.

Per la domenica pomeriggio di Rai 1 potrebbero esserci dei cambiamenti importanti, poiché Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In, storica trasmissione che ha contribuito a portare al successo in questi anni.

Stop Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai 2022

Il cambio programmazione Rai per il 2022 dovrebbe riguardare innanzitutto Il Paradiso delle signore 6, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia della Tv di Stato.

La prossima estate la soap dovrebbe andare incontro ad uno stop, ovvero non dovrebbero essere trasmessi nuovi episodi nel periodo compreso tra giugno e i primi di settembre.

Dunque, si va verso quanto accaduto negli anni precedenti, quando l'appuntamento con Il Paradiso delle signore è andato in pausa a ridosso dell'inizio dell'estate. A differenza di Un posto al sole che prosegue la sua regolare messa in onda anche durante i mesi estivi, per la soap di Rai 1 di solito si preferisce procedere con la sospensione temporanea.

Confermata già la settima stagione de Il Paradiso delle signore

I numerosi fan de Il Paradiso possono comunque stare tranquilli perché è già stata confermata la settima stagione della soap che, dunque, dal settembre del 2022 sarà sul piccolo schermo con le nuove puntate in prima visione.

Il cambio programmazione Rai per il 2022 potrebbe riguardare anche la domenica pomeriggio di Rai 1, attualmente nelle mani della conduttrice veneta Mara Venier. La presentatrice, in alcune interviste, ha lasciato intendere che quella di quest'anno potrebbe essere la sua ultima Domenica In su Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In: cambio programmazione Rai

Mara Venier ha rivelato che quello con la trasmissione domenicale è un appuntamento che le porta via molto tempo e che, alla sua età, vorrebbe trascorrere delle domeniche godendosi la famiglia. Di conseguenza, a partire dalla stagione televisiva 2022 la conduttrice veneta potrebbe essere fuori dal palinsesto domenicale.

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare a lavorare come attrice in una fiction.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Venier dirà addio al contenitore domenicale di Rai 1, la conduttrice si gode il successo dell'edizione attualmente in onda. La media di spettatori è di circa 2,5 milioni di persone alla settimana e quest'anno, complice anche l'arrivo di Pierpaolo Pretelli (ex del GF Vip) nel cast, la trasmissione viene particolarmente seguita anche dagli utenti dei social network.