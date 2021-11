La programmazione Mediaset del mese di gennaio 2021 tornerà a puntare ancora una volta su Maria De Filippi, che sarà uno dei volti di spicco sia del daytime che della prima serata.

Tra i programmi previsti per le prime settimane del nuovo anno vi è C'è posta per te, l'intramontabile people show che tornerà in onda anche quest'anno su Canale 5 con la sua nuova edizione. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Amici 21 dopo la pausa natalizia e per il proseguimento del Grande Fratello Vip 6.

Il ritorno di C'è posta per te su Canale 5: anticipazioni palinsesti Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di gennaio 2021, rivelano che uno dei programmi più attesi è C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, diventato ormai uno dei punti di forza della programmazione di Canale 5.

Anche quest'anno, C'è posta per te andrà in onda di sabato sera: la messa in onda della prima puntata è prevista per sabato 8 gennaio e, questa volta, il people show delle emozioni di Canale 5 dovrà vedersela contro Tali e Quali, il varietà condotto da Carlo Conti che andrà in onda per quattro settimane e che consiste in una versione "Nip" di Tale e Quale Show.

Una sfida che si preannuncia scoppiettante sul piano degli ascolti, dato che Tale e Quale Show proviene da una stagione molto fortunata dal punto di vista Auditel e questa inedita sfida al sabato sera, potrebbe rosicchiare un po' di pubblico a C'è posta per te.

Amici 21 prosegue la messa in onda di domenica

In attesa del verdetto auditel, a partire da gennaio 2022, ritorneranno anche gli appuntamenti classici del daytime di Canale 5, che verranno messi in pausa durante il periodo delle feste natalizie.

È questo il caso di Amici 21, che proseguirà la sua messa in onda sempre di domenica pomeriggio, facendo da traino a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Dopo lo stop delle feste natalizie, ci sarà anche il ritorno di Uomini e donne nel daytime di Canale 5 così come quello di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Il Grande Fratello Vip confermato in prime time nel palinsesto Mediaset 2022

Inoltre, in prime time, anche a gennaio 2022, proseguirà l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato prolungato alla luce dei buoni risultati d'ascolto raggiunti in queste settimane e andrà avanti fino al prossimo marzo.

Confermati anche gli appuntamenti con le soap di Canale 5 che saranno in onda regolarmente per tutto il mese di gennaio 2022: Beautiful, Una Vita e Love is in the air terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Nel preserale, invece, da gennaio è previsto il ritorno di Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis.