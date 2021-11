Alex Belli è uno dei protagonisti del GF Vip. L'attore sta facendo discutere per la vicinanza a Soleil Sorge, una situazione che ha spinto la moglie Delia Duran a chiedere un confronto con entrambi i vipponi.

Il 38enne di Parma, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso che preferisce non vedere più la moglie all'interno del Reality Show per un eventuale confronto.

Il precedente

Inizialmente Delia Duran aveva difeso il rapporto che Alex Belli e Soleil Sorge avevano instaurato nella casa più spiata d'Italia. Tuttavia, dopo alcuni baci che i due si erano scambiati - e che l'attore emiliano aveva definito cinematografici - la modella venezuelana aveva preferito parlare sia con il marito che con l'influencer italo-americana.

Durante il chiarimento Delia si era scagliata contro Soleil, affermando che non si era comportata correttamente nei confronti di un uomo sposato. Inoltre aveva aggiunto che c'era stata una mancanza di rispetto verso di lei.

Dopo questo episodio, Duran è tornata negli studi del Grande Fratello Vip per un ulteriore faccia a faccia ma soltanto con Sorge.

Lo sfogo dell'attore

L'ultimo confronto-scontro tra Soleil e Delia non è piaciuto ad Alex Belli. Questi ha spiegato che non capisce perché sua moglie abbia agito in quel modo, di fronte al nulla. L'attore crede che la sua consorte sia stata strumentalizzata da qualcuno all'esterno del reality show.

Belli ha riferito di avere messo in guardia amici e parenti su questo argomento prima di approdare al GF Vip: "Non cadete nei tranelli".

Il comportamento di Delia continua a tormentare i pensieri di Alex... #GFVIPhttps://t.co/Lx1juKl2KU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

In merito al comportamento della moglie, il gieffino ha ammesso di non aver riconosciuto la sua donna perché nella vita di tutti i giorni non si sarebbe mai preoccupata di un'amicizia come quella che ha instaurato con Soleil.

A tal proposito, Alex è arrivato ad una conclusione: "Non la voglio più vedere". Dunque, se prima il 38enne voleva avere un confronto con la moglie, adesso non è più interessato.

'Ha un mondo a cui pensare'

Alex Belli ha sottolineato che è meglio che la moglie non si presenti più al GF Vip per un confronto con lui. L'artista emiliano ha continuato dicendo che Delia, lontano dai riflettori, ha tante cose di cui occuparsi: "Voglio che lei stia nel suo mondo".

Belli ha aggiunto che la consorte è già molto indaffarata con faccende burocratiche, con la cagnlina e con la mamma che non parla l'italiano. Per tutti questi motivi, è meglio che stia lontana dal reality show.

Il pensiero del gieffino potrebbe essere scaturito dal consiglio che ha ricevuto da Sonia Bruganelli. L'opinionista ha affermato che l'immagine del 38enne si è indebolita a causa delle polemiche innescate dalla moglie. Dunque, Bruganelli ha consigliato ad Alex Belli di tornare ad avere quella complicità con Soleil che era tanto piaciuta ai telespettatori.