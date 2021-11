Can Yaman e Ahmet Somers hanno lavorato insieme in DayDreamer - Le ali del sogno. In una recente intervista, l'interprete di Aziz Divit ha parlato dell'attore di Istanbul, spiegando che tipo di rapporto hanno avuto sul set e dietro le quinte. Inoltre, Ahmet ha spiegato, secondo lui, a cosa è dovuto il successo delle soap turche e ha rivelato di avere in programma di lavorare a teatro con alcuni colleghi di Love is in the Air e DayDreamer.

Ahmet Somers parla del rapporto con Can Yaman

Can Yaman ha ricoperto il ruolo di Can Divit in DayDreamer - Le ali del sogno e, nella soap turca, il ruolo di suo padre è stato interpretato da Ahmet Somers.

L'attore di Aziz Divit, in una recente intervista, ha ricordato come è stato lavorare sul set con il protagonista di Viola come il mare. A tal proposito, Somers ha dichiarato: ''Avevamo un rapporto padre figlio anche dietro le quinte''. Inoltre, Ahmet ha spiegato che sono trentasei anni che fa l'attore e, fortunatamente con successo.

Ahmet Somers andrebbe d'accordo con Can Divit, il personaggio di Can Yaman

Riguardo ai ruoli di padre interpretati in DayDreamer - Le ali del sogno e Love is in the air, Ahmet ha rivelato che entrambi condividono una parte di lui, ma nella realtà si sente diverso dai suoi personaggi. In particolar modo, ripensando al ruolo del papà di Can, Emre e Serkan, Somers ha rivelato che, nella vita di tutti i giorni, andrebbe d'accordo con tutti e tre.

Inoltre, l'interprete di Aziz Divit ha confidato: ''Non ho un preferito, ma quello più vicino alla personalità di Ahmet Mark Somers è Can Divit, senza dubbio''.

Il successo delle serie turche e di Can Yaman: le dichiarazioni di Ahmet Somers

L'interprete di Aziz Divit ha anche espresso parole di stima nei confronti di Can Yaman, aggiungendo: ''Veder nascere e poter lavorare con nuovi talenti come lui è un privilegio, oltre che una gioia''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Somers ha spiegato come mai le serie turche stanno avendo un enorme successo e, a detta sua, in queste fiction le persone troverebbero sollievo. In particolar modo, l'attore ha dichiarato: ''Credo che i problemi derivino dalla crisi economica universale, dalla pandemia, dall'isolamento sociale e il conseguente distanziamento forzato delle persone dall'amore e dal romanticismo''.

Ahmet ha inoltre rivelato di avere in programma di lavorare in teatro con alcuni colleghi di DayDreamer - Le ali del sogno e Love is in the air, non svelando, però, i nomi. A tal proposito, l'attore ha detto: ''Lo condividerò con voi appena la cosa sarà certa''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can Yaman e Ahmet Somers si ritroveranno ancora insieme, magari a teatro.