Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'attore si ritrova al centro delle polemiche per tutto quello che sta accadendo anche fuori dalla casa di Cinecittà con sua moglie Delia Duran. Un atteggiamento che ha fatto sorgere non pochi dubbi sia ai telespettatori del reality show, sia alla stessa Soleil Sorge, la quale non ha perso occasione per ribadire le sue perplessità. Alex, però, non l'ha presa affatto bene ed ha rigettato al mittente le varie accuse, lanciando una frecciatina anche contro Signorini.

Nuovi dubbi su Alex Belli al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la puntata serale del GF Vip del 15 novembre, Alex Belli si è ritrovato sommerso dalle critiche per il suo atteggiamento nella casa di Cinecittà.

Lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato che l'attore fosse quasi sempre impostato nei suoi modi e anche nel tono di voce, tanto che sul web e sui social, qualcuno sostiene che stia recitando e che si senta il protagonista di una nuova soap che sarebbe un mix tra "CentoVetrine" e "The Lady" di Lory Del Santo.

Alex, in diretta, ha incassato il colpo, limitandosi a dire di non essere finto bensì di essere semplicemente se stesso all'interno della casa di Cinecittà, dove non starebbe seguendo alcun tipo di copione.

Il duro sfogo di Alex Belli post diretta

Tuttavia, dopo la puntata serale, Alex Belli è apparso visibilmente furioso per tutta questa situazione che si è venuta a creare e non ha risparmiato delle frecciatine neppure nei confronti di Alfonso Signorini.

L'attore, sfogandosi con Soleil Sorge, ha ammesso di essere contro "quella roba" che sta facendo sua moglie Delia Duran.

"Non è quello che voglio io. Però mi continuano a portare lì. In più mi sento dire: la soap opera recitata male. Ma quale c... di soap opera. Andatevene a quel paese voi e le soap opera", ha sbottato duramente Alex Belli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La frecciatina di Alex Belli contro Signorini dopo la puntata del GF Vip

"Glielo avevo detto ad Alfonso: non mi tirare in mezzo a queste robe qui. E, invece, ci sono caduto dentro anche se non ho fatto niente", ha proseguito ancora Belli puntando il dito anche contro il conduttore del Grande Fratello Vip che, secondo lui, lo starebbe tirando in mezzo a situazioni non piacevoli.

Insomma il clima all'interno della casa più spiata d'Italia continua ad essere molto teso e, la stessa Soleil Sorge, non ha nascosto i suoi dubbi nei confronti di Alex dopo l'ultima puntata.

Secondo l'ex volto di Uomini e donne, Alex e Delia potrebbero essersi messi d'accordo prima del GF Vip sulla strategia da attuare. Accuse che l'attore ha rigettato al mittente.