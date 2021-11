Continuano i dubbi di Soleil Sorge sul conto di Alex Belli. Ieri sera, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6, c'è stato un nuovo acceso confronto in casa tra i due amici, complice il fatto che l'attore sia stato messo in discussione dalle opinioniste del reality show e la stessa Soleil ha cominciato ad avere delle perplessità sull'atteggiamento di Alex e Delia. La Sorge, senza troppi mezzi termini, non ha nascosto che comincia a pensare che possano essersi messi d'accordo e che tutto quello che sta avvenendo in queste settimane nella casa di Cinecittà, sia una recita.

I dubbi di Soleil Sorge su Alex Belli dopo la puntata del GF Vip 6

Nel dettaglio, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera, Soleil e Alex sono stati protagonisti di un confronto acceso, durante il quale l'attore continua a rimarcare la sua buonafede e sostiene di non avere nulla a che fare con la strategia che sta mettendo in piedi sua moglie Delia fuori dalla casa di Cinecittà.

I dubbi di Soleil, però, non mancano e questa volta la ragazza è stata molto chiara nel far presente ad Alex di cominciare a pensare che possano essersi addirittura messi d'accordo nel mettere in atto questa strategia.

Il confronto tra Alex e Soleil

"Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credete bravi attori", ha sentenziato Soleil mettendo così in discussione anche gli atteggiamenti e il modo di fare di Ale Belli all'interno della casa.

"A me sembra tutto strano. Ho visto fare cose schifose alle persone per le telecamere", ha sbottato ancora Soleil aggiungendo che in questo momento non riesce a fidarsi al 100% di Alex, nonostante l'attore le chiedesse di non gettare all'aria due mesi di amicizia.

"Ci rimarrei molto male se tu avessi usato la nostra amicizia", ha proseguito Soleil che, nonostante i mille dubbi e le varie perplessità sul conto di Alex e sua moglie Delia, ha scelto comunque di portare avanti il loro rapporto al Grande Fratello Vip.

'Attento, fuori tanto scoprirò tutto': Soleil mette in guardia Alex dopo la puntata

Al tempo stesso, però, la Sorge è stata molto chiara con l'ex attore della soap opera "Centovetrine", facendogli presente che se la stesse prendendo in giro, quando usciranno dalla casa di Cinecittà, verrà a sapere tutto.

"Tanto poi fuori scoprirò tutto, attento", ha chiosato Soleil durante il confronto con Alex subito dopo la puntata serale di ieri del Grande Fratello Vip 6, mettendo così in guardia l'attore.

Cosa succederà a questo punto? Soleil tornerà a fidarsi per davvero di Belli oppure ci saranno altri episodi che faranno vacillare la sua fiducia e le sue certezze? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.