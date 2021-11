Can Yaman torna prepotentemente al centro del Gossip dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta. In queste ore, infatti, l'attore turco è finito sulle pagine della rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini per le voci di un nuovo presunto flirt con Maria Giovanna Adamo, che avrebbe conosciuto sul set della fiction "Viola come il mare", che sta girando in queste settimane tra Roma e Palermo. Un rumor che ha fatto subito il giro del web anche se, secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, Maria Giovanna non sarebbe affatto la sua nuova fidanzata.

Dopo l'addio con Diletta Leotta, Can Yaman volta pagina

Nel dettaglio, dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta confermata solo dalla conduttrice in una intervista televisiva da Silvia Toffanin, Can Yaman ha preferito trincerarsi dietro un religioso silenzio e non ha proferito più alcuna parola su quello che è accaduto con la bella conduttrice.

Insomma l'attore ha voluto voltare definitivamente pagina e lasciarsi alle spalle il passato e questa relazione ormai naufragata, concentrandosi in primis sul suo lavoro.

In queste settimane, infatti, Can è super impegnato con le riprese di "Viola come il mare", la nuova serie tv destinata alla prima serata di Canale 5, che sarà in onda nel 2022.

Nuovo amore per l'attore turco Can Yaman? Lo scoop di Signorini

Tuttavia, secondo la rivista diretta da Signorini, nel cuore di Can ci sarebbe spazio anche per un nuovo amore.

Trattasi della 25enne Maria Giovanna Adamo, che Can avrebbe incontrato sul set della fiction che lo vede protagonista con Francesca Chillemi.

Una notizia che ha fatto il giro dei social ma che, fino a questo momento non è mai stata confermata dai due diretti interessati.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza e a svelare dei nuovi retroscena sul conto dell'attore turco, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica sui social, che per primo aveva annunciato la fine della sua relazione con Diletta Leotta.

Il retroscena su Can Yaman e la sua nuova fiamma: parla Alessandro Rosica

Secondo Rosica, Can non avrebbe presentato a nessuno colei che viene definita la sua nuova fiamma.

"Si sta divertendo con più di una donna. Ho le prove che piano piano tirerò fuori", ha scritto Rosica sui social aggiungendo a chiare lettere che Adamo non sarebbe affatto la sua nuova fidanzata.

Insomma la vita sentimentale di Can Yaman sembra tingersi di "giallo" e tutto, al momento, è avvolto nel mistero complice anche il silenzio dell'attore che preferisce non sbilanciarsi più di tanto su quelle che sono le novità della sua vita sentimentale post Diletta Leotta.