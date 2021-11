Le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda giovedì 18 e venerdì 19 novembre saranno entrambe ricche di colpi di scena. Gemma deluderà profondamente Stefania, la quale non tollererà più le malefatte della figlia della compagna di suo padre. Sarà così che dopo aver informato Ezio e Veronica di quello che ha combinato Gemma, i due adulti decideranno di mettere la ragazza in punizione. Intanto Marco catturerà l'attenzione di Adelaide, la quale scoprirà il vero motivo per cui suo nipote faccia la corte ad una ragazza borghese. Per Giuseppe Amato giungerà il tempo dei saluti e della partenza.

Cacciato di casa dalla moglie, a causa del suo tradimento, l'uomo deciderà di recarsi in Germania. Tuttavia, prima di partire, Giuseppe avrà un faccia a faccia con Armando e Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, episodio giovedì 18 novembre: Stefania non perdona Gemma

L'episodio di giovedì 18 novembre si aprirà con la decisione irrevocabile di Giuseppe di volersi trasferire in Germania. L'uomo confesserà la scelta ai propri figli, senza però svelarne il reale motivo, preferendo omettere la verità che si nasconde dietro a questa improvvisa decisione.

Stefania verrà a scoprire che Gemma le ha tenuto nascosto l'invito per la cena al Circolo. Gemma ignorerà le parole di Ezio, il quale aveva esplicitamente chiesto di informare Stefania in merito alla cena che si sarebbe tenuta al Circolo.

Quando la ragazza scoprirà come sono andati realmente i fatti, andrà su tutte le furie e tra le due nascerà una discussione accesa. Questa volta Stefania non soprassiederà e informerà Ezio e Veronica dell'accaduto.

Messi al corrente del gesto di Gemma, Ezio e la sua nuova compagna decideranno di comune accordo di punire la ragazza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, mentre Vittorio garantirà ad Agnese che sarà lui a prendersi cura di Tina, Giuseppe prenderà l'inaspettata decisione di dimettersi dal Paradiso delle Signore, ma non solo. Difatti Amato Senior avrà una missione da portare a termine: compiere la sua vendetta nei confronti di Armando.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, puntata di venerdì 19 novembre: la scoperta di Adelaide su Marco

L'episodio che andrà in onda venerdì 19 novembre si aprirà con le confessioni di Agnese la quale dirà a Don Saverio di non avere alcuna intenzione di perdonare suo marito Giuseppe, in procinto di partire per la Germania, poiché la delusione è davvero troppo profonda. Don Saverio ascolterà pazientemente le confessioni della donna come suo solito. Il parroco non è nuovo a situazioni di questo tipo, giacché è ormai abituato alle tribolazioni dei propri fedeli.

Nel frattempo Gemma Zanatta cercherà, invano, il perdono da parte di Ezio, dal momento che riuscirà a ottenerlo solo in parte. L'uomo sarà ancora amareggiato per l'omissione da parte della ragazza dell'invito a cena al Circolo rivolto a Stefania.

Intanto Gloria, consiglierà al suo ex marito (Ezio), di non affrettare i tempi del trasferimento a Casa Colombo di Stefania. Costui però non reagirà affatto bene.

Adelaide di Sant'Erasmo scoprirà il reale motivo che si nasconde dietro il corteggiamento sfrenato di Marco nei confronti di una giovane ragazza borghese. La contessa si renderà conto che il ragazzo ha un secondo fine. La puntata si concluderà con Giuseppe sul punto di lasciare definitivamente il capoluogo lombardo, ma prima di abbandonare per sempre Milano per trasferirsi in Germania, l'uomo si troverà davanti Armando e Agnese per un ultimo acceso confronto. Successivamente Giuseppe saluterà i propri figli: si tratterà davvero di un addio?