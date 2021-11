Ieri notte, in prima visione assoluta sulla ABC, è andata in onda una nuova puntata di Grey's Anatomy 18. L'episodio, seconda parte di un crossover con Station 19, ha portato in scena numerose novità per tutti i protagonisti e un'ulteriore evoluzione del rapporto che lega Meredith Grey e Nick Marsh.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, quinto episodio: scatta il primo bacio tra Meredith e Nick

La quinta puntata di Grey's Anatomy 18, in onda la scorsa notte in America, ha portato in scena l'ennesimo viaggio di Meredith Grey in Minnesota. La donna, ancora impegnata nella studio sperimentale per la cura del Morbo di Parkinson, ha avuto modo di riabbracciare il collega Tom Koracick.

Quest'ultimo, che inizialmente ha ricevuto un'accoglienza del tutto negativa da parte di David Hamilton, ha ricevuto il supporto della protagonista che si è imposta affinché il collega entrasse a far parte del team da lei diretto. E se Amelia Shepherd si è mostrata sempre più attratta da Kai, la dottoressa Grey ha avuto modo di approfondire la sua frequentazione con Nick Marsh. I due medici, dopo una lunga giornata di lavoro e alcuni preziosi consigli elargiti dal chirurgo trapiantologo, si sono infatti lasciati andare ad un tenero bacio.

Spoiler Grey's Anatomy 18x05: Ben e Miranda accolgono Pruitt in famiglia

Proseguendo con le anticipazioni sul nuovo episodio di Grey's Anatomy 18, scopriamo che dopo la dolorosa morte di Dean Miller, avvenuta nella prima parte del crossover con Station 19, Ben Warren ha comunicato alla moglie la promessa precedentemente fatta al collega: quella di prendersi cura della piccola Pruitt.

Inizialmente reticente, Miranda Bailey, nonostante il realistico timore che i nonni della bambina possano in futuro reclamare l'affido, ha accettato di accogliere Pruitt in famiglia.

Owen Hunt e sua sorella Megan in difficoltà: anticipazioni nuova puntata Grey's Anatomy 18

L'altra storyline affrontata nella nuova puntata del medical drama si è invece focalizzata su Owen Hunt e sua sorella Megan.

Se l'uomo ha dovuto fare i conti con gli strascichi del suo disturbo post-traumatico, nuovamente emerso a causa delle fragorose esplosioni che hanno sconvolto Seattle, la dottoressa Hunt si è mostrata in apprensione per l'intervento condotto da Cormac Hayes sul figlio Farouk. Fortunatamente, tuttavia, l'operazione si è risolta nel migliore dei modi possibili.

E mentre è emerso che Maggie Pierce si trova ancora fuori città per assistere il padre (adottivo) malato, Jo Wilson, visibilmente influenzata dalla tragica morte di Dean Miller, ha manifestato le sue preoccupazioni per il futuro di Luna. La donna, infatti, si è detta disperata all'idea di lasciare sola la bambina nel caso in cui le succedesse qualcosa. Un timore, quest'ultimo, scemato quando Link si è offerto volontario per accudire la piccola nella remota ipotesi che l'amica si rivelasse impossibilitata.