Can Yaman è finito al centro del Gossip nella giornata di mercoledì 10 novembre. Infatti, sul nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini è trapelata un'indiscrezione sull'attore turco che, dopo la fine del suo fidanzamento con Diletta Leotta, avrebbe una nuova fiamma, di nome Maria Giovanna Adamo. A tal proposito, Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha inserito una storia sul suo profilo Instagram in cui ha smentito le news circolate sul conto dell'attore, rivelando che Can non avrebbe nessuna relazione al momento e che si starebbe divertendo.

Can Yaman e Maria Giovanna Adamo potrebbero essere una coppia

Nel nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini è stata pubblicata un'indiscrezione relativa a Can Yaman, che avrebbe voltato pagina con Maria Giovanna Adamo, sua presunta nuova fiamma. La modella crotonese e l'attore di Istanbul si sarebbero conosciuti sul set di Viola come il mare e Maria sarebbe andata anche in Sicilia per le riprese, durante il mese di ottobre. Nel frattempo, sia Yaman, sia Maria Giovanna, non hanno né smentito, né confermato il gossip sul loro conto ma, a fare chiarezza, ci ha pensato Alessandro Rosica.

Can Yaman sarebbe single: il commento di Alessandro Rosica

L'esperto di pettegolezzi sui vip, infatti, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha smentito le news circolate sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

In particolar modo, Rosica ha scritto: ''Can Yaman news. Le bufale che stanno uscendo devo smentirle, non ha nessuna relazione, per ora si sta solo divertendo un po' qua e un po' là''.

Can Yaman si concentra sul lavoro e non parla della sua vita privata

Dall'inizio del 2021, Can Yaman si è trasferito in Italia ed ha continuato la sua carriera professionale nel nostro paese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nei primi mesi dell'anno, l'attore di Istanbul si è fidanzato con Diletta Leotta e la loro relazione è terminata in estate. In quell'occasione, Can non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla sua vita sentimentale. Anche oggi, l'attore turco sembrerebbe concentrarsi solo sul lavoro, senza parlare della sua vita privata. Infatti, il futuro Sandokan, attualmente, si sta occupando dei suoi progetti professionali ed è impegnato con le riprese di Viola come il mare, la prima fiction in cui reciterà in italiano.

Successivamente, Yaman sarà il protagonista di Sandokan, remake della serie tv anni '70. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più anche sulla vita privata di Can Yaman e se saranno veri i pettegolezzi circolati sul suo conto e su Maria Giovanna Adamo o se l'attore sia ancora single.