Can Yaman continua a tenere banco sul web e sui giornali per le sue vicende sentimentali. L'attore turco, dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, si è ritrovato al centro di uno scoop firmato "Chi", che lo vede protagonista assieme alla sua collega Francesca Chillemi, con la quale sta condividendo l'esperienza sul set di Viola come il mare. In queste ultime ore, Can e Francesca sono stati beccati mentre uscivano dallo stesso palazzo dopo che avrebbero trascorso due serate insieme, da soli, credendo di essere al riparo da occhi indiscreti.

Nuovo flirt per Can Yaman dopo l'addio con Diletta?

Nel dettaglio, archiviata la relazione con Diletta Leotta, con la quale ha vissuto una love story intensa durata circa sei mesi, l'attore turco Can Yaman ha scelto di non rilasciare alcun tipo di dichiarazione in merito a quanto è accaduto tra di loro.

In queste settimane, infatti, si è trincerato dietro un religioso silenzio ed ha evitato in tutti i modi di parlare di Diletta e rilasciare nuove dichiarazioni.

Al tempo stesso, però, Can ha scelto di concentrarsi e di focalizzarsi sul suo percorso professionale.

In queste settimane, infatti, Can è impegnatissimo sul set di Viola come il mare, la serie televisiva di Canale 5 che andrà in onda nel 2022 e che segnerà il debutto della coppia composta da Yaman e Francesca Chillemi.

Incontro segreto tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Tra i due attori, fin dal primo momento, è apparso evidente un ottimo feeling al punto che numerosi fan social avevano sottolineato il fatto che l'alchimia tra i due attori fosse a dir poco ottima.

Il colpo di scena, però, è arrivato dopo la paparazzata del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

I fotografi, infatti, hanno beccato Can e Francesca mentre uscivano dallo stesso palazzo dopo aver trascorso un weekend insieme, credendo forse di essere al riparo da occhi indiscreti.

Le foto di Can e Francesca pubblicate dalla rivista di Gossip sono decisamente chiare: i due abbandonano separatamente e in "gran segreto" il palazzo, incappucciati per evitare di essere beccati dai paparazzi e dai fotografi.

Si parla di due notti insieme per Can e Francesca

Ecco allora che si è subito parlato di "incontri segreti" tra Can e Francesca Chillemi, tali da alimentare nuovamente la macchina del gossip sul conto dell'attore turco.

Va detto, però, che fino a questo momento sia l'attore che la stessa Chillemi non hanno proferito parola su questa paparazzata che li ha visti protagonisti.

Tra i fan social, inoltre, non sono mancate le polemiche e le critiche. In tanti, infatti, chiedono rispetto per la situazione sentimentale della Chillemi che da sette anni ha un compagno che l'ha resa anche madre.