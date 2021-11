Sta per trovare soluzione il giallo Ravasi ne Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni delle nuove puntate svelano infatti che Flora, partendo dalle foto di Achille che le ha lasciato Cosimo, riuscirà ad arrivare alla verità sulla morte di suo padre. Adelaide verrà braccata dalla polizia e non avrà altra scelta se non quella di scappare. A vedersela con gli inquirenti sarà Umberto, pronto per l'ennesima volta a difendere la sua amata contessa.

Il Paradiso delle Signore 6: Cosimo passa il testimone a Flora

La presenza di Cosimo a Milano è solo temporanea, ma determinante.

Ha lasciato del materiale importante a Flora, sarà lei a portare avanti le indagini sulla morte di Achille. Per Bergamini è un capitolo chiuso, ormai sente di aver perso la partita con Umberto, ma non la guerra. A portarla vanti sarà Flora.

Thomas Gallo, l’investigatore, gli ha portato uno scatto di Achille mentre giocava a golf. Una foto che nasconde l'indizio chiave per arrivare alla soluzione del giallo Ravasi e che noterà la perspicace Flora. Tra le righe, Cosimo ha fatto intendere di credere ancora che Umberto sia un assassino.

Adelaide fugge da Milano, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Cosimo ormai ha chiuso con il passato, ha rischiato di perdere tutto, compreso l'amore di Gabriella.

Ha scelto di vivere a Parigi con la bella Rossi, ora è felice e sereno. Eppure, c'è ancora un tarlo che lo tormenta: la non risoluzione del caso Ravasi. Quale migliore occasione se non lasciare la sua missione a Flora?

Bergamini ha capito che la giovane Ravasi ha i mezzi e l'intelligenza per arrivare alla verità: è questo effettivamente avverrà, come emerge dalle anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.

A dare ulteriori conferme è stata Vanessa Gravina in una sua intervista a Nuovo Tv, nella quale ha rivelato clamorosi colpi di scena.

Ebbene, Flora risolverà il giallo Ravasi, trovando l'ultimo tassello del puzzle che mancava a Cosimo. Adelaide verrà così braccata dalla polizia e sarà costretta a fuggire, lasciando Umberto alle prese con le fastidiose e incalzanti domande degli investigatori.

Vanessa Gravina esce di scena

L'assenza di Adelaide combacia perfettamente con l'uscita di scena di Vanessa Gravina dalla soap Il Paradiso delle Signore per circa un mese. Che cosa succederà alla contessa? L'attrice ritornerà nel cast, ma come e in che modo? La contessa potrebbe essere arrestata costituendosi alla polizia, ma non si esclude anche che Umberto - grazie alle sue altolocate conoscenze - possa trovare un modo per scagionarla da ogni accusa.