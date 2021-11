Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Previsti grandi colpi di scena nel corso di questa sesta edizione, soprattutto per quanto concerne l'intoccabile famiglia Guarnieri.

A svelare qualche anticipazioni riguardo le puntate future, è stata l'attrice Vanessa Gravina, che nella soap veste i panni della contessa Adelaide di Sant'Erasmo. L'artista milanese ha annunciato che si assenterà per un mese dal set de Il Paradiso, a causa di alcuni impegni teatrali che deve onorare. Pertanto gli autori hanno previsto l'uscita di scena, seppur momentanea, del suo personaggio.

Adelaide si troverà coinvolta in una spinosa vicenda, legata alla misteriosa morte del marito, Achille Ravasi. Già nel corso degli attuali episodi, la contessa teme che Flora, la figlia illegittima di Ravasi, possa in qualche modo scoprire i segreti che si celano dietro la morte del padre. Difatti, la ragazza, pur essendo stata rifiutata dal genitore, vuole far chiarezza sulle dinamiche della scomparsa del padre. Nel corso degli episodi futuri la posizione della cognata di Umberto si complicherà, e la donna sarà costretta alla fuga.

Il Paradiso, episodi attuali: Adelaide impaurita dalla presenza di Flora

Il "fantasma" di Achille Ravasi continua a tormentare la contessa di Sant'Erasmo, una donna apparentemente imperturbabile.

Tuttavia, lo spettro del suo ex marito è rappresentato in carne ed ossa dalla figlia dell'uomo. La giovane, arrivata inizialmente a Milano per restarci pochi giorni, è poi stata trattenuta da Vittorio, che l'ha scelta come nuova stilista. La contessa, per tenere sotto controllo la ragazza, le ha proposto di trasferirsi a Villa Guarnieri.

Tuttavia, la presenza della giovane infastidisce la donna, che di certo non brilla in empatia e buona disposizione. La giovane Ravasi, invece, sembra aver fatto colpo su Umberto, suscitandogli attrazione e interesse.

Al contempo, però, Flora sta iniziando a nutrire dei sospetti sul conto dei Guarnieri. Sebbene la morte di suo padre sia stata derubricata a incidente, la stilista vorrebbe capire se Umberto e Adelaide possano entrarci qualcosa con l'accaduto.

Adelaide, date le domande insistenti della sua figliastra, appare sempre più impaurita dalla sua presenza.

Il Paradiso, anticipazioni: le indagini sulla morte di Ravasi saranno riaperte

L'attrice Vanessa Gravina, volto di Adelaide, ha svelato un retroscena riguardo le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. I suoi timori riguardo alla presenza di Flora saranno molto fondati, dato che la giovane non si arrenderà molto facilmente.

Ben presto le indagine relative alla morte di Achille saranno riaperte, proprio a causa delle pressioni della signorina Gentile. Adelaide, avendo sposato l'uomo, ed essendo una delle ultime persone ad averlo visto in vita finirà nel mirino degli investigatori.

Prossime puntate: Adelaide costretta a fuggire

"Arriverà l'Interpol e sarà costretta a fuggire", ha rivelato in anteprima l'interprete di Adelaide, confermando che il suo personaggio sarà per un po' assente dalle vicende de Il Paradiso delle Signore.

Inoltre Gravina ha anticipato che, durante la lontananza della contessa, Umberto dovrà destreggiarsi fra indagini e giudici.

Stando a quanto riportato dall'artista milanese, il commendator Guarnieri, almeno inizialmente, resterà estraneo alle accuse, dato che potrà rimanere a Milano. Tuttavia, per sapere se, e in che modo, la contessa potrà far ritorno in città e liberarsi dall'accusa di omicidio, bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi