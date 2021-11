Continua a essere ricca di sorprese la soap opera di origini turche campione di ascolti intitolata Love is in the air, e che va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Le anticipazioni della puntata trasmessa sul piccolo schermo italiano il 5 novembre 2021 a partire dalle ore 16:55 circa sono entusiasmanti come al solito. Questa volta inizierà la corsa di Serkan Bolat (Kerem Bürsin) verso Eda Yildiz (Hande Erçel), per impedirle di sposare Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu).

Il ricco architetto, dopo essere stato incoraggiato dalla madre Aydan (Neslihan Yeldan) a non arrendersi e essere stato preso a pugni, aprirà il suo cuore alla giovane studentessa quando lei pronuncerà il fatidico sì.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 5 novembre: Aydan invita il figlio Serkan a interrompere le nozze di Eda e Deniz

Nel corso del centoventiquattresimo episodio dello sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 novembre 2021 e che regalerà tantissime emozioni ai telespettatori, per iniziare mancherà veramente pochissimo per assistere alla cerimonia nuziale di Eda e Deniz. Dagli spoiler si evince che, mentre la giovane studentessa si preparerà con l’aiuto della zia Ayfer (Evrim Doğan) e delle sue amiche, Aydan sarà decisa a non mollare la presa dopo aver fatto il possibile per far tornare la fanciulla tra le braccia del figlio Serkan.

La signora Bolat metterà in atto l’ennesima mossa strategica per riuscire nel suo intento, dato che vorrà cercare di convincere il ricco architetto a impedire le nozze tra la donna che ama e Deniz: il compito di Serkan sarà quello di dichiarare i suoi sentimenti a Eda prima che sia troppo tardi.

Nel contempo la moglie di Alptekin (Ahmet Somers) dirà alla giovane Yildiz di considerarla come una figlia: il rapporto tra le due donne dopo tale confessione si rafforzerà ulteriormente.

Bolat recupera la memoria persa, Deniz viene minacciato da Aydan

Serkan irromperà quando Eda sarà ormai sposata con Deniz: in tale circostanza l’architetto e seppur un po’ in ritardo troverà il coraggio di confessare il suo amore alla fanciulla, dopo essere stato coinvolto in una rissa al bar.

Per la precisione, grazie a una botta ricevuta in testa, Bolat riuscirà a recuperare la memoria persa a seguito del terribile incidente aereo in cui è stato coinvolto, ma soprattutto si ricorderà di ogni momento vissuto con Eda sin dal loro primo incontro.

A questo punto emergerà che il matrimonio tra la giovane Yildiz con il suo amico di infanzia in realtà era soltanto una messinscena. Aydan minaccerà Deniz costringendolo a chiedere scusa a tutti coloro che saranno presenti al lieto evento.