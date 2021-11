Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip. Questa volta, però, l'attore non sta facendo parlare per la storia d'amore ormai naufragata con Diletta Leotta, bensì per un avvistamento sospetto in compagnia dell'attrice Francesca Chillemi, con la quale sta condividendo il set della fiction "Viola come il mare" che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Secondo ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, i due avrebbero trascorso un weekend insieme da "clandestini".

Flirt in corso tra Can Yaman e l'attrice Chillemi dopo l'addio con Diletta Leotta? Lo scoop di Signorini

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi in questo periodo stanno trascorrendo moltissimo tempo insieme, in quanto entrambi impegnati con le riprese della fiction "Viola come il mare", che sarà in onda nel 2022 in prime time su Canale 5.

Un prodotto molto ambizioso e atteso dal pubblico, che ha fatto scoccare la scintilla tra Can e l'ex Miss Italia: tra i due, infatti, ci sarebbe un ottimo feeling sul set anche se, fino a questo momento, si è sempre parlato di rapporto professionale e di amicizia tra i due.

Eppure, a rendere tutto particolarmente "pepato", ci ha pensato la rivista diretta da Signorini, che questa settimana ha pubblicato un servizio esclusivo sulla coppia, la quale sarebbe stata beccata insieme mentre uscivano incappucciati dall'abitazione dell'attore.

Il retroscena su Can Yaman e Francesca Chillemi: ecco come sono stati beccati

"Can Yaman e Francesca Chillemi: un weekend insieme da clandestini", titola la pagina social della rivista diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip 6.

"A Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa. Si sono visti solo in amicizia oppure c'è qualcosa di più?", è questo quello viene scritto sui social del settimanale di gossip.

Insomma Can e la bella Francesca Chillemi avrebbero trascorso due notti insieme e, per non farsi beccare dai paparazzi e quindi per sfuggire agli occhi indiscreti dei fotografi, avrebbero poi abbandonato l'abitazione romana "travestendosi" così da non destare sospetti ed evitare di essere beccati.

Il silenzio di Francesca e Can sui social dopo la paparazzata 'clandestina'

Cosa sta succedendo tra i due? L'attrice Francesca Chillemi, infatti, non è single bensì felicemente sposata da un po' di anni.

Possibile che il set di "Viola come il mare" si stia rivelando galeotto per i due protagonisti di questa nuova fiction?

Al momento sia Can che Francesca non hanno ancora commentato lo scoop esclusivo del settimanale diretto da Signorini, ma non si esclude che possano farlo nelle prossime ore, così da fare un po' di chiarezza.