L'atteggiamento di Alex Belli e Delia Duran ha sollevato dei dubbi in Soleil Sorge. Al termine della 19^ puntata del GFVip, l'influencer italo-americana ha spiegato all'attore di volersi fidare di lui, ma al tempo stesso non ha nascosto di nutrire dei sospetti sulle ultime dinamiche avvenute tra moglie e marito.

Soleil: 'Pensavo, ma ha un senso tutto questo?'

Nella precedente puntata del GFVip, la moglie di Belli, anziché parlare con il marito, ha deciso di avere un nuovo confronto-scontro con Soleil Sorge. Terminata la 19^ puntata del Reality Show, Soleil ha cominciato a dubitare del comportamento di Delia e di Alex.

Di conseguenza, la 27enne ha deciso di confrontarsi con Belli: "Magari pensate di essere dei bravissimi attori". A detta della gieffina, non ha senso quanto accaduto con la moglie del 38enne: "Qui non si deve per forza recitare". Sulla base di quanto dichiarato, Soleil ha confidato a Belli di non sentirsela di fidarsi di lui al 100%.

Soleil ad Alex "O è una strategia di merda oppure non si capisce.

Magari non era scontato che fosse così sgabamile perché pensate di essere bravissimi attori"

SOLEIL SÌ, fidati dei tuoi dubbi! #gfvip pic.twitter.com/bt5Dz86pRG — Catia (@catiuz92) November 16, 2021

Dunque, Sorge sente di mettere in dubbio anche Alex: "Quello che pensavo, ma non ha senso tutto questo?" La 27enne ha cercato di analizzare la vicenda ed è arrivata ad una conclusione: "Ora posso scegliere di fidarmi di te, tanto poi fuori scopro tutto" Infine, la diretta interessata ha messo in guardia il coinquilino: "Se hai mentito saranno cavoli, attento..."

Belli in difficoltà

Dopo avere ascoltato il discorso della coinquilina, Alex Belli è apparso in difficoltà.

Il diretto interessato ha cercato di spiegare che quanto accaduto potrebbe essere stato organizzato dalla moglie. Il 38enne ha fatto sapere di non avere mai voluto fare teatrini all'interno del GFVip. Lo stesso Belli ha sostenuto di essere stanco di essere sempre messo in discussione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sorge incalza: 'Quando le cose non hanno senso mi puzzano'

Soleil Sorge, anziché fare un passo indietro, ha continuato a manifestare i suoi dubbi. La diretta interessata ha invitato Alex Belli a dire se realmente ha messo in atto una strategia con sua moglie: se la loro amicizia fosse stata strumentalizzata, Soleil ha ammesso che potrebbe crollare.

A tale proposito, l'influencer ha chiosato: "Quando le cose non hanno un senso mi puzzano". La giovane ha ammesso di fidarsi di Belli, ma al tempo stesso non è sicura della sua posizione.

Infine, Soleil ha spiegato ad Alex di averlo trovato incoerente. In passato, l'attore ha criticato Gianmaria per non essere uscito dalla casa in modo da avere un chiarimento con l'ex fidanzata Greta. Dal momento che Belli ha messo in atto lo stesso atteggiamento, Sorge ha delle perplessità: "La tua è stata incoerenza".