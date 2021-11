Can Yaman continua ad essere prepotentemente al centro della scena mediatica. Questa volta l'attore si è ritrovato costretto a fare i conti con una invasione da parte dei fan, denunciata dal suo ufficio stampa, che ha chiesto un po' di tregua alle tantissime ammiratrici del divo turco ex fidanzato di Diletta Leotta, il quale comincerebbe ad essere disperato per la situazione che si è venuta a creare.

Invasione di fan per Can Yaman ma l'attore sarebbe disperato

Nel dettaglio, fin dal suo primo arrivo in Italia, Can Yaman è stato accolto come una vera e propria star nel nostro Paese, idolatrato e osannato dalle tantissime fan che lo seguono in tutti i suoi spostamenti in giro per l'Italia.

L'attore turco, però, comincerebbe ad essere stufo di una situazione che starebbe sfuggendo di mano alle sue stesse fan, così come denunciato dall'ufficio stampa del divo turco.

A quanto pare, infatti, nell'ultimo periodo le manifestazioni di affetto di alcune ammiratrici sarebbero diventate un po' troppo pressanti nei confronti dell'attore.

Can Yaman, infatti, si ritroverebbe a fare i conti con la presenza di sostenitrici e fan a tutte le ore del giorno, addirittura fuori dalla porta della sua abitazione.

L'ex di Diletta si ritroverebbe le fan fuori la porta di casa

Insomma, contrariamente a quanto accadeva fino a poco fa, Can Yaman si ritroverebbe le sue fan non solo sotto casa ad aspettarlo per una foto oppure per un autografo, ma ci sarebbe stata una invasione anche fuori la porta di casa.

E poi ancora l'ufficio stampa dell'ex fidanzato di Diletta Leotta, ha fatto sapere che molto spesso c'è anche chi arriva a suonare in piena notte al citofono dell'attore turco, per chiedergli di affacciarsi per un saluto.

Insomma una situazione che sarebbe diventata a dir poco insostenibile per l'attore turco che, pur essendo grato dell'amore e dell'affetto che riceve dalle sue fan, non gradirebbe più queste manifestazioni così oppressive.

"Queste manifestazioni non significano affetto ma invadenza", ha fatto sapere l'ufficio stampa dell'attore turco, sottolineando il fatto che Can dovrebbe sentirsi protetto nel nostro Paese in primis dalle sue stesse ammiratrici, cosa che non starebbe accadendo in questo momento.

Si parla di nuovo flirt per Can Yaman dopo Diletta

Riusciranno le sostenitrici e fan dell'attore turco a darsi "una calmata" e ad evitare di invadere gli spazi privati dell'attore?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Can in queste ultime ore è tornato al centro dell'attenzione per un presunto flirt con la giovane Maria Giovanna Adamo.

I due si sarebbero conosciuti sul set della fiction "Viola come il mare" e secondo i rumor riportati dalla rivista di Signorini, tra i due ci sarebbe del tenero.